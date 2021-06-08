Збірна України відчепила п’ятьох гравців і вилетіла на Євро

До Бухареста, де базуватиметься команда, відправилися 26 футболістів

Національна збірна з футболу залишила Харків і вилетіла до Бухареста, де житиме й тренуватиметься на чемпіонаті Європи. Перед зміною місця дислокації команда зробила групове фото в офіційних ділових костюмах і головний тренер Андрій Шевченко вручив приз «Накращому футболісту — легіонеру України, що грає за кордоном». За опитуванням експертів УАФ та Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів, перемогу в цій номінації здобув Руслан Маліновський.

У складі національної команди залишилося 26 гравців, які ввійшли до офіційної заявки збірної України на Євро-2020. Андрій Лунін та Богдан Михайличенко залишили розташування команди сьогодні вранці, Богдан Лєднєв, Артем Бондаренко та Олександр Сирота зробили це днем раніше.

Прибуття до Бухареста очікується о 18.55. Літак із національною командою прибуде до невеликого аеропорту Баняса, що обслуговує комерційні рейси й обраний УЄФА для чартерів учасників Євро-2020. Згідно з вимогами безпеки, команда просто з літака перейде до автобусу, який стане її офіційним транспортом на цьому чемпіонаті. Просто з летовища синьо-жовтий автобус у супроводі поліційного ескорту виїде до готелю «Каро», який стане резиденцією нашої збірної на фінальному турнірі.

На завтра, 9 червня, на 11.30 заплановано прес-конференцію головного тренера та одного з гравців збірної України. Перше тренування синьо-жовтих на офіційній базі команди, стадіоні «Волунтарі», відбудеться ввечері.

Заявка збірної України на Євро-2020

Воротарі: 1. Георгій Бущан («Динамо»), 12. Андрій П'ятов, 23. Анатолій Трубін (обидва — «Шахтар»).

Захисники: 2. Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі — «Динамо»), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва — «Шахтар»).

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі — «Шахтар»), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі — «Динамо»), 7. Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), 8. Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), 14. Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), 17. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), 18. Роман Безус («Гент», Бельгія), 20. Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина).

Нападники: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгія), 19. Артем Бєсєдін («Динамо»), 26. Артем Довбик («Дніпро-1»).