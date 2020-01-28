Ломаченко претендує на звання найкращого тренера року



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Анатолій Ломаченко Фейсбук

Анатолія Ломаченка можуть визнати найкращим за версією WBC

Тренер та батько чемпіона за версіями WBA, WBO та франчайзингового чемпіона за версією WBC в легкій вазі Василя Ломаченка Анатолій Ломаченко може стати найкращим тренером 2019 року за версією WBC, інформує сайт організації.

Наприкінці минулого року Ломаченка-старшого з Білгород-Дністровського на Одещині вже визнавали найкращим тренером з боксу серед професіоналів у світі. Того разу за версією WBO.

Цього року на почесне визнання також претендують Едді Рейносо, Джей Деас, Альфредо Кабальєро, Шинго Інуе та Хосе Бенавидес.

Нагадаємо, Анатолій Ломаченко також допомагає готуватися куму свого сина Олександрові Усику.