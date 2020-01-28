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    Ломаченко претендує на звання найкращого тренера року

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    Анатолій Ломаченко - Ломаченко претендує на звання найкращого тренера року
    Анатолій Ломаченко
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    Анатолія Ломаченка можуть визнати найкращим за версією WBC

    Тренер та батько чемпіона за версіями WBA, WBO та франчайзингового чемпіона за версією WBC в легкій вазі Василя Ломаченка Анатолій Ломаченко може стати найкращим тренером 2019 року за версією WBC, інформує сайт організації.

    Наприкінці минулого року Ломаченка-старшого з Білгород-Дністровського на Одещині вже визнавали найкращим тренером з боксу серед професіоналів у світі. Того разу за версією WBO.

    Цього року на почесне визнання також претендують Едді Рейносо, Джей Деас, Альфредо Кабальєро, Шинго Інуе та Хосе Бенавидес.

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    Нагадаємо, Анатолій Ломаченко також допомагає готуватися куму свого сина Олександрові Усику.

    бокс Василь Ломаченко Олександр Усик Анатолій Ломаченко
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