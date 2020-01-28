Промоутер уточнив можливу дату бою Усик – Чісора



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Олександр Усик Твіттер

Бій відбудеться в березні або квітні

Британський промоутер Едді Хірн назвав можливі дати та місця проведення бою між українським боксером надважкої вагової категорії Олександром Усиком та Дереком Чісорою.

Як раніше планувалося, поєдинок відбудеться навесні: в березні або квітні.

«Бій Усик – Чісора вже близько. Наразі немає конкретики в даті поєдинку. Це буде в Лондоні 28 березня або 11 квітня в Манчестері. Але фаворит 28 березня. Це чудовий бій. Дерек впевнений у перемозі. У його команді вірять в успіх. Вони вважають, що Усик не здатен владнати з великими хлопцями», - передає слова Хірна Sky Sports.

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Нагадаємо, одним з наступних суперників Усика в надважкій ваговій категорії також розглядають чемпіона за чотирма версіями Ентоні Джошуа. Нещодавно український промоутер Усика Олександр Красюк зустрічався з командою британського чемпіона.