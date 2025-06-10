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В Україні зафіксовано нову хвилю тиску на родичів військових

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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В Україні зафіксовано нову хвилю тиску на родичів військових
Зафіксовано чергову хвилю дзвінків до родичів українських військовополонених
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україні зафіксовано нову хвилю психологічного тиску на родичів військовополонених: Координаційний штаб закликає до пильності

В Україні спостерігається чергова хвиля інформаційно-психологічних операцій, спрямованих проти родичів українських військовополонених. Невідомі особи, представляючись «представниками російських органів, відповідальних за обмін», телефонують близьким наших Захисників, намагаючись чинити тиск та маніпулювати їхньою довірою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зафіксовано, що ці особи активно спонукають родичів масово надсилати електронні звернення до державних та міжнародних структур. Для «зручності» вони навіть надають зразки текстів звернень та перелік установ, до яких нібито слід звертатися. Після відправки таких листів, шахраї вимагають надсилати докази (фото/скріншоти) у приватні повідомлення, а також поширювати ці «інструкції» в чатах родин зниклих безвісти.

Серед установ, до яких агітують звертатися, фігурують:

  • Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;
  • Національне інформаційне бюро;
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста;
  • Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR);
  • Адміністрація Президента США (Білий дім).

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголошує, що ці дії не мають нічого спільного з офіційними механізмами обміну військовополонених. Це є черговою інформаційно-психологічною операцією агресора, яка має на меті посіяти паніку, дестабілізувати українське суспільство та дискредитувати державні органи. Ворог намагається використати емоційну вразливість родин, щоб підірвати довіру до офіційних структур, які займаються питаннями обміну.

У зв'язку з цим, Координаційний штаб закликає родичів військовополонених не довіряти подібним телефонним абонентам та не піддаватися на провокації. У подібних випадках необхідно негайно звертатися до правоохоронних органів та до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими для перевірки інформації та отримання достовірних роз'яснень.

Нагадаємо, Україна працює з Російською Федерацією над масштабним обміном тілами загиблих військовослужбовців у форматі «6000 на 6000». 

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Теги: війна військові

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