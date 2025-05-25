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РФ, ймовірно, готується до повторних комбінованих ударів по Україні – ЦПД

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ, ймовірно, готується до повторних комбінованих ударів по Україні – ЦПД
фото з відкритих джерел

Росія не збирається припиняти ракетні удари по Україні

В інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника українського Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«На жаль, внаслідок безкарності зі сторони Заходу, Росія схоже не збирається припиняти такі удари. Риторика завершення війни там не лунає, взагалі. Лише на Захід інформаційно росіяни транслюють сигнали бажання миру», – йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю війну.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.

У Сумах ворог вдарив по харчовому підприємству.

На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто.

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Теги: дрон війна росія Центр протидії дезінформації окупанти ракета

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