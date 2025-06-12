Суми витрачають 200 тис. на тротуар, поки місто обстрілюють

Суми розташовані лише за кілька десятків кілометрів від державного кордону

В Сумах проводять ремонт вулиці за майже 200 тис. грн

У той час як Сумська область перебуває під постійними обстрілами, а в багатьох населених пунктах оголошено евакуацію, у центрі Сум триває поточний ремонт тротуару в центрі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на платформу Prozorro.

Як зазначають у тендерній документації, роботи замовлені по вулиці Воскресенській. Ремонтні роботи, згідно документам, розпочаті 5 червня 2025 року та мають тривати до 20 грудня 2025 року, а їхня вартість становить майже 200 тис. грн.

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Замовником ремонту вулиці є Департамент інфраструктури Сумської міської ради, а підрядником став ФОП з 12 річним стажем. Загальна сума контракту складає 199 958 грн.

У соцмережах публікують фотографії поточного ремонту вулиці.

«Центр Сум сьогодні перекладають плитку!? Може окопи!?», – зазначив Руслан Секела.

фото: Руслан Секела

Місце проведення ремонтних робіт по вулиці Воскресенській. Скріншот Google.Maps за липень 2017 року скріншот

Як відомо, Суми розташовані лише за кілька десятків кілометрів від державного кордону з Росією та лінії бойового зіткнення. Місто та область щоденно потерпають від російських обстрілів з різних видів озброєння, включаючи авіабомби, артилерію та ракети. У прикордонних громадах Сумщини активно триває евакуація населення через посилення атак.

На цьому тлі проведення тривалих і досить коштовних робіт з ремонту тротуару в обласному центрі викликає обурення у місцевих мешканців та гостей міста.

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У коментарях обговорюють доцільність проведення таких ремонтних робіт в центрі Сум та називають більш пріоритетними витратами на окопи поблизу лінії бойового зіткнення в області.

Нагадаємо, в лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав унаслідок російської атаки на Суми 3 червня. Як передає «Главком», про це інформують у Сумській міській раді.

«У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя», – йдеться у повідомленні. Кількість загиблих унаслідок атаки зросла до шести осіб.