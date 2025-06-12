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Суми витрачають 200 тис. на тротуар, поки місто обстрілюють

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Суми витрачають 200 тис. на тротуар, поки місто обстрілюють
Суми розташовані лише за кілька десятків кілометрів від державного кордону
фото: Руслан Секела/ Facebook

В Сумах проводять ремонт вулиці за майже 200 тис. грн

У той час як Сумська область перебуває під постійними обстрілами, а в багатьох населених пунктах оголошено евакуацію, у центрі Сум триває поточний ремонт тротуару в центрі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на платформу Prozorro.

Як зазначають у тендерній документації, роботи замовлені по вулиці Воскресенській. Ремонтні роботи, згідно документам, розпочаті 5 червня 2025 року та мають тривати до 20 грудня 2025 року, а їхня вартість становить майже 200 тис. грн.

Суми витрачають 200 тис. на тротуар, поки місто обстрілюють фото 1
скріншот

Замовником ремонту вулиці є Департамент інфраструктури Сумської міської ради, а  підрядником став ФОП з 12 річним стажем. Загальна сума контракту складає 199 958 грн.

У соцмережах публікують фотографії поточного ремонту вулиці.

«Центр Сум сьогодні перекладають плитку!? Може окопи!?», – зазначив Руслан Секела.

Суми витрачають 200 тис. на тротуар, поки місто обстрілюють фото 2
фото: Руслан Секела
Місце проведення ремонтних робіт по вулиці Воскресенській. Скріншот Google.Maps за липень 2017 року
Місце проведення ремонтних робіт по вулиці Воскресенській. Скріншот Google.Maps за липень 2017 року
скріншот

Як відомо, Суми розташовані лише за кілька десятків кілометрів від державного кордону з Росією та лінії бойового зіткнення. Місто та область щоденно потерпають від російських обстрілів з різних видів озброєння, включаючи авіабомби, артилерію та ракети. У прикордонних громадах Сумщини активно триває евакуація населення через посилення атак.

На цьому тлі проведення тривалих і досить коштовних робіт з ремонту тротуару в обласному центрі викликає обурення у місцевих мешканців та гостей міста.

Суми витрачають 200 тис. на тротуар, поки місто обстрілюють фото 3
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У коментарях обговорюють доцільність проведення таких ремонтних робіт в центрі Сум та називають більш пріоритетними витратами на окопи поблизу лінії бойового зіткнення в області.

Нагадаємо, в лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав унаслідок російської атаки на Суми 3 червня. Як передає «Главком», про це інформують у Сумській міській раді. 

«У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя», – йдеться у повідомленні. Кількість загиблих унаслідок атаки зросла до шести осіб.

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Теги: дороги ремонт Суми війна тендер росія

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