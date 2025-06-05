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Родина з Прилук розповіла про загибель рідних від дронової атаки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Родина з Прилук розповіла про загибель рідних від дронової атаки
Подружжю вдалося вибратися з будинку завдяки допомозі сусідів
фото: Суспільне Чернігів

«Малий кричав, а потім все утихло»: родина з Прилук втратила трьох рідних під час нічної атаки «шахедів»

Людмила та Валентин Лотиші з Прилук, що на Чернігівщині, пережили жахливу нічну атаку російських безпілотників 5 червня, внаслідок якої втратили свою доньку, внучку та однорічного правнука. Пенсіонери, які перебували в іншій частині будинку, дивом вціліли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

У коментарі телеканалу подружжя розповіло про пережите. «Хата ходором ходила. Я бігом встала, світло засвітила. А дід ще лежав, каже: «Куди ти схопилася?». Кажу: «Буду бігти зараз на вулицю». Тільки двері відчинила, а воно на мене – бах усе! Стеля вся на мене, двері всі на мене. Я кричу: «Діду, діду! Мене притиснуло. Мені ноги притиснуло. Рятуй мене!» Я сам, каже, придавлений», – розповідає Людмила.

Валентина Лотиша привалило стелею на кухні. «Добре, що ліхтарик схопив. Кинувся до дверей, двері заклинило. Куди виходити? Я у вікно. Жалюзі закриті. Підіймав, щоб відкрити. Не відкрию. Заклинило. Я давай ногами», – розповів чоловік.

Подружжю вдалося вибратися з будинку завдяки допомозі сусідів. Валентин розповів, що, намагаючись знайти вихід, ще чув, як кричить його однорічний правнук Міша. «Малий кричав – Міша. А потім все утихло, бо все закінчилося... Чи в них двері заклинило? Хтозна, де вони були. Чи вона його клала спати у ліжечко».

Внаслідок влучання російського безпілотника будинок, що був на дві родини, повністю зруйнований. В одній частині жили Людмила та Валентин, в іншій – їхня донька. До неї на гостини за чотири дні до трагедії приїхала внучка з маленьким сином.

У пресслужбі патрульної поліції Києва повідомили, що загибла внучка, Дарина Шигида, долучилася до лав столичної поліції у 2020 році та перебувала у декретній відпустці. Її чоловік також є патрульним поліцейським. Дарина з однорічним сином приїхала до Прилук 30 травня. 

У Валентина та Людмили Лотишів залишилася ще одна дочка, яка напередодні трагедії поїхала до іншого району Прилук і не ночувала в будинку.

«Одна тільки внучка залишилася. А зятя вдома не було. Вдома було їх троє і нас двоє. І все. І немає нічого. Я голосила всю ніч. Це такі страхіття були. Трьох чоловік поховати одразу. Це взагалі в жодні рамки не вкладається», – згорьовано додала Людмила.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загиблі жінки та дитина – це дружина, донька та онук начальника місцевої пожежної частини Олександра Лебідя. Рятувальник прибув ліквідовувати наслідки влучання «шахеда» у свій же будинок.

Нагадаємо, Російська Федерація за цю ніч атакувала Україну 103 дронами й одною балістичною ракетою. Цілями були Донеччина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, Херсонщина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського. Так, сьогодні вночі Росія завдала удару по Прилуках Чернігівської області шістьма ударними дронами. Всю ніч тривала рятувальна операція.

«На жаль, є поранені та загиблі. Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме в його дім влучив «Шахед». На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук. І це вже 632-га дитина за час повномасштабної війни», – каже він.

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Теги: обстріл росія Чернігівщина

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