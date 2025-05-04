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Президент Чехії оцінив можливість закінчення війни 2025 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Президент Чехії оцінив можливість закінчення війни 2025 року
Президент Чехії вважає, що війна цього року навряд чи закінчиться
фото з відкритих джерел

Петер Павел вважає, що постачання до України боєприпасів змусть Росію швидше завершити війну

Чехія буде продовжувати постачати Україні боєприпаси наступного 2026 року, оскільки немає певності, що війна цього року закінчиться. Як інформує «Главком», про це заявив президент Чехії Петр Павел на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, якщо миру в Україні все ж вдасться досягнути швидше, то боєприпаси, які постачатиме Чехія в межах артилерійської ініціативи, будуть поповнювати запаси.

«Я переконаний, що саме артилерійська ініціатива, спроможність постачати в Україну достатню кількість боєприпасів, є однією з умов, яка примусити Росію прийти до думки, що нема сенсу продовжувати цю війну», – наголосив Петр Павел.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 1,8 мільйона артилерійських снарядів уже цього року. 

Нагадаємо, у квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми.

Як повідомлялося, «Українська бронетехніка» співпрацюватиме з чеським виробником зброї Czechoslovak Group (CSG) для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів в Україні.

Раніше прем’єр-міністр Чехії спільно з главами урядів Данії та Нідерландів домовилися про продовження програми закупівлі боєприпасів великого калібру для України у 2025 році.

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Теги: війна Петр Павел боєприпаси Україна Чехія

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