«Нам дали копняка і сказали іти геть»: спортсмени обурені, що їм збираються радикально врізати фінансування

Вихованці запорізької школи греко-римської боротьби Армен Варданян і Жан Беленюк приносили Україні медалі Олімпіад 2008-го і 2016 років. Крім них, у цьому проміжку з українських греко-римлян медалей Ігор не брав ніхто Індустріалка

У Запорізькій області вирішили в п’ять разів скоротити фінансування спортивної галузі

В олімпійський рік у Запорізькій області вирішили в п’ять разів скоротити фінансування спортивної галузі. Таке рішення обласної влади змусило місцеву спортивну спільноту вийти на «стежину війни» - провідні спортивні фахівці регіону, відомі успіхами своїх вихованців на всю країну, об’єдналися заради встановлення справедливості.

Спортивна спільнота Запоріжжя зібралася за ініціативи Асоціації спортивних організацій, аби привернути увагу влади до проблеми фінансування спортивної галузі з обласного бюджету-2020 після того, як стало відомо, що на найближчу сесію обласної ради буде винесене рішення про скорочення видатків на спорт у п’ять разів – з 25-ти до п’яти мільйонів. Це підтвердив в особистій розмові з провідними тренерами регіону перший заступник голови облдержадміністрації Іван Федоров, порекомендувавши зменшити апетити. Всі аргументи досвідчених тренерів, спортивних функціонерів та громадських діячів, про те що попереду Олімпіада в Токіо і зараз найвідповідальніший момент підготовки та здобуття ліцензій, не справили на посадовця враження. Тож спортивна громадськість вирішила вдатися до рішучих дій. Першим кроком стали загальні збори, де було підписане звернення спортивної громади до очільника Запорізької обласної державної адміністрації.

Так було в 2019-му

Плани і реалії-2020

- Ми ходили до першого заступника голови ОДА і з бесіди я зрозумів, що для людини на цій посаді спорт таке ж далеке поняття, як для мене космос. Я вже років 15 працюю тренером, а раніше був спортсменом, і хочу сказати, що завжди в Запорізькій області спорт був на останніх місцях, - каже віце-президент Федерації важкої атлетики Запорізької області, заслужений тренер України Анатолій Орлов. – Щоб далеко не ходити, розповім, що сьогодні в Донецькій області виплачується 70 стипендій провідним спортсменам у розмірі чотирьох-п’яти прожиткових мінімумів, це - 8-10 тисяч гривень. Крім того, окремі стипендії отримують 20 тренерів. Бо професійний спорт – робота, яка має оплачуватися. А наші стипендії розміром дві з половиною тисячі за здобуття звань чемпіонів Європи, світу, принижують спортсменів. Більшість наших політиків навіть не входять у національні рейтинги, а запорізькі спортсмени – в своїх видах у десятках найкращих у світі. Коли атлети приїжджають з міжнародних стартів, а їм вручають грамоти і дякують, спортсмен виходить і питає: а жити за що? Не дивно, що від нас вже почали від’їжджати спортсмени. В ті області, де ставлення краще.

Євген Чертков

Провідні тренери регіону, у яких наразі в розпалі підготовка спортсменів до здобуття олімпійських ліцензій, підтверджують слова колеги. За словами заслуженого тренера СССР та України, головного тренера збірної Запорізької області з греко-римської боротьби, Євгена Черткова, через відсутність фінансування з обласного бюджету борці опинилися в складному становищі.

- Це страшенна неповага до спорту! Такого за 60 років своєї роботи не пам’ятаю. Ось уявіть: у мене зараз три чемпіонати Європи і три чемпіонати світу – серед юніорів, молоді до 23 років та серед дорослих. Невдовзі має бути збір перед молодіжним чемпіонатом України, де буде відбір на молодіжні першості світу і Європи. А коштів немає. Як я можу без зборів підвести хлопців до змагань? Треба на збори 70 тисяч, а в обласному управлінні кажуть: «Зателефонуйте завтра, післязавтра…» Не знаю, хто приймає цей бюджет, але я не лише як тренер, але як почесний громадянин, обурений цим рішенням. Хочу побачити тих людей, які приймали цей бюджет. І не хочу бачити тих, хто за нього голосуватиме. Наразі багато лідерів збірної переїхали до нас з інших областей. Якщо не буде фінансування, вони завтра-післязавтра поїдуть. Запоріжжю не потрібен великий спорт? Дуже прошу депутатів не голосувати за цей бюджет. Не за себе прошу – за спортсменів. Щоб на Олімпіаді, чемпіонатах світу і Європи підіймався прапор України, на честь запорізьких спортсменів, - обурюється Євген Олександрович.

Сумні реалії

В такому ж стані напередодні Олімпіади в Токіо й решта запорізьких флагманів спорту.

- Фінансування спорту давно в занепаді, а зараз нам ще й дали копняка, і сказали іти подалі. Ми не знаємо, як пояснити спортсменам, що ти не готовий оплатити поїздку на змагання, харчування чи проживання. Ці моменти дуже болісні. А серед нас є люди, яким ще гірше, тренери, яких взагалі вигнали із залу, як наприклад спортивну гімнастику, - сказав під час зустрічі заслужений тренер України з дзюдо Андрій Бондарчук, який відкрив для українського спорту сестри Луснікових, Черняк і не тільки.

Солідарні з представниками єдиноборств фахівці з легкої атлетики.

- 17 років працюю тренером, Запорізькій області приніс понад півтора десятки вагомих нагород – з Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, Кубків світу та Європи, - каже заслужений тренер України з легкої атлетики, тренер національної збірної зі спринту Костянтин Рурак. - Важко бачити, чути, що роблять з нашим спортом. Для мене як представника легкої атлетики дуже важливо, щоб цьогоріч фінансування було в повному обсязі. Бо процес запущений і дороги назад немає. У нас є запрошені спортсмени з інших областей, яких треба чимось заохочувати. Одна запрошена спортсменка (Катерина Климюк – «Главком») вже здобула ліцензію у складі естафетної команди. Сподіваюся, вона буде брати участь в Олімпійських іграх.

Дивишся на інші регіони і бачиш, що спортсмени там отримують більше фінансування, навіть якщо то атлети трохи нижчого рівня. Ось, приміром, маленьке місто Хуст на Закарпатті – збудовано новий стадіон, Ужгород – реконструйовано стадіон. У Запоріжжі стадіону як не було, так і нема. Два роки поспіль ми тренувалися без даху над головою. Добре, що нас прихистив спорткомплекс «Мотор-Січ». Чудово, що з цього сезону нарешті вдалося організувати тренування у манежі «Sport Life». Але зараз нам треба виходити на вулицю. Та нікуди. Тобто треба їхати тренуватися на зборах, а виходячи з такого фінансування, ми не можемо собі цього дозволити.

Вважаю що фінансування має не в п’ять разів зменшуватися, а навпаки – вп’ятеро збільшуватися. Нині дуже складно знайти здібних дітей, знищена вертикаль, коли від шкільних занять фізкультурою діти підіймалися у великий спорт. Тож мало того, що маю знайти здібну дитину, та ще й поясняти її батькам, що вони власним коштом повинні возити її на змагання.

Викладки з проекту бюджету Запорізької області, загальний об’єм якого складає 4 843 100 000 гривень, спортивну спільноту обурили. На будівництво та ремонт доріг заплановано виділити 899 мільйонів, на природоохоронні заходи – майже 112 млн. І лише п’ять мільйонів – на спорт.

- Ми знаємо, наскільки зменшується населення країни, яка велика залежність від ґаджетів, наскільки тотальними явищами є алкоголізм і наркоманія. Якщо ми не збережемо спорту, не захистимо витрати на нього – скоро не буде кому дихати цим повітрям, їздити збудованими дорогами. Вважаю, що раз питання стоїть категорично, то можна якийсь шматок дороги залишити на наступний рік, а виділити кошти на спорт, фізичну культуру. При цьому з кожним роком витрати на спорт, медицину, освіту, мають збільшуватися, а не зменшуватися. У Запоріжжі вже майже нема гандбольного клубу ZTR, від’їжджають спортсмени, невдовзі не буде баскетболу, волейболу – обласній владі так легше? – обурюється президент Федерації баскетболу Запорізької області Валерій Елькінсон.

Так фінансується спорт у різних областях України

Окремий шквал емоцій у присутніх викликав порівняльний аналіз коштів, які було виділено на потреби управлінь молоді, фізичної культури та спорту в інших регіонах України, який оприлюднив голова Асоціації спортивних організацій Антон Карнаух. Якщо запорізька обласна влада таки втілить свій намір і залишить фінансування на рівні п’яти мільйонів гривень, то край стане аутсайдером в Україні.

- Заступник міністра (Володимир Шумілін – «Главком») дуже гарно розповідає про державну програму розвитку інфраструктури, всі ті чудові спортивні комплекси, які мають збудувати. Але хто буде в них займатися? Якщо ми зараз не отримаємо фінансування, за рік спортсмени і тренери розійдуться, і не буде кому втілювати ту стратегічну програму розвитку спорту, - каже віце-президент Федерації вільної боротьби Запоріжжя Євген Вайновський. - До речі, в Запоріжжі жодного спортивного заходу не відбулося без представників обладміністрації. Тому й не зрозуміло, чому вони різко урізають нам фінансування? У мене закралася думка, що в ОДА не розуміють, скільки у Запоріжжі спортсменів. Може, треба показати? Гадаю, якщо ми вийдемо разом, вся та площа перед будівлею обладміністрації буде заповнена вщент. Нехай подивляться.

Пропозицію прийти на наступну сесію обласної ради разом зі своїми вихованцями підтримали представники всіх видів спорту, які були присутні на зустрічі. Крім того, вони підписали відкритого листа на ім’я голови ОДА з вимогою залишити фінансування на торішньому рівні.

Натомість ті калька депутатів обласної ради, які мали сміливість прийти на зустріч зі спортивною спільнотою, запевнили, що за ганебне рішення не голосуватимуть.

- Усі кажуть, що винні депутати обласної ради. Вони справді будуть винні, якщо приймуть цей ганебний бюджет. Так приймати бюджет, як він приймався торік… Ми не бачили дірки в обласному бюджеті, ми не бачили проблеми? Розмовляв зі своїми колегами, керівниками інших фракцій. Ми не будемо голосувати за обласний бюджет без повного фінансування спорту. Того яке має бути в олімпійський рік, - запевнив депутат Запорізької обласної ради Юрій Ружин.

- У жодному разі не будемо голосувати за зменшення коштів, бо ми вже провели величезну роботу, створили вісім комунальних закладів спортивного спрямування. Якщо зараз не затверджувати кошти на фінансування, на розвиток спорту – гріш ціна нашій роботі, - підтримав колегу інший депутат Ярослав Криль.

Сьогодні, 19 лютого вранці ініціативна група провідних спортивних тренерів та громадських активістів планує зустрітися із заступником глави Запорізької обласної адміністрації, щоб підняти перелічені питання повторно.

Олена Назаренко, для «Главкома»



