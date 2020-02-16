«Зробили їх разом». Видатки на спорт у Запорізькій області збираються зменшити вп’ятеро



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Спортивна спільнота стурбована і збирається протестувати

Видатки на спорт у Запорізькій області скоротили вп’ятеро. Принаймні, про це йдеться в оприлюдненій спортивною спільнотою краю заяві. Атлети скликають небайдужих на акцію і збираються звернутися до обласної ради.

«Під питанням не лише участь запоріжців в Олімпійських іграх 2020 року, а й існування галузі в цілому, - йдеться у повідомленні. – Тривожні звістки про ліквідацію обласного фізкультурного диспансера та ймовірність зникнення найтитулованішого гандбольного клубу ZTR, на жаль були лише початком вражаючих новин.

Наразі під загрозою занепаду вся спортивна сфера регіону. Цього четверга, 20 лютого, відбудеться засідання Запорізької обласної ради, де буде затверджено бюджет регіону на 2020 рік. Як стало відомо спортивній громаді регіону, депутати обласної ради планують на цій сесії прийняти рішення про скорочення видатків на цільову програму розвитку фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 2020 рік. Тільки вдумайтеся – із запланованих 27 мільйонів (конкретно 27 135 790 гривень) до п’яти мільйонів!

І це в олімпійський рік, коли в рази збільшуються витрати на виїзні закордонні змагання, на яких спортсмени можуть виконати олімпійські нормативи для участі в Іграх у Токіо-2020. Отже, знехтувавши потребами спортсменів та цинічно скоротивши потрібну суму фінансування в п’ять разів, обласна влада відмовляється від олімпійських амбіцій і перекреслює всю роботу, проведену спортсменами та тренерами під час чотирирічного олімпійського циклу.

А Олімпіада – лише верхівка айсбергу. До чого призведе таке катастрофічне недофінансування галузі, можна легко спрогнозувати:

- від’їзд талановитих та провідних спортсменів до інших регіонів;

- погіршення спортивних результатів та здобутків області і не тільки.

Зазначимо, що торік на виконання цільової програми розвитку фізичної культури і спорту у Запорізькій області з обласного бюджету було надано 15 мільйонів гривень (конкретно 15 878 598 грн.). Просто уявіть, на що вистачить запропонованих нині п’яти мільйонів, та ще й з урахуванням Олімпійських Ігор?

Минулого тижня спортивний актив регіону, занепокоєний такими перспективами, зустрівся із першим заступником голови облдержадміністрації Іваном Федоровим. Заслужені працівники фізичної культури і спорту України, заслужені тренери України, керівники обласних федерацій, громадських організацій і не тільки, намагалися переконати заступника губернатора у неприпустимості таких дій. На жаль, емоційна та фактажна розмова не справила враження на чиновників… Збільшувати фінансування спортсменам обласна влада не збирається.

Асоціація спортивних організацій закликає весь спортивний актив регіону не бути байдужими у цій ситуації, яка, безперечно, торкнеться кожного».

18 лютого активісти запрошують представників усіх видів спорту, а також засоби масової інформації на зустріч, яка відбудеться у конференц-залі готелю «Театральний» (вул. Троїцька, 23), о 12:00.

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