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    Заступник міністра назвав розмір преміальних для призерів Олімпіади в Токіо

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    Винагорода за здобуття цих медалей в Україні у порівнянні з попередніми Олімпіадами не зміниться - Заступник міністра назвав розмір преміальних для призерів Олімпіади в Токіо
    Винагорода за здобуття цих медалей в Україні у порівнянні з попередніми Олімпіадами не зміниться
    Olympic.org

    Суми призових не зміняться

    Заступник міністра культури, молоді і спорту Володимир Шумiлiн заявив, що призові за медалі на Олімпіаді-2020 будуть такими ж, як і на попередніх Іграх.

    «Призові за Олімпійські ігри поки такими ж і залишаються, сказав пан Шумілін. – Я прихильник не змінювати правила. Потрібно завершити цикл, а потім вже думати, що міняти. Ні, вони не збільшуються і не зменшуються».

    Відзначимо, що на попередніх трьох Олімпіадах – Пхьончхані, Ріо-де-Жанейро і Сочі – сума призових за медалі була однакова:

    Золото – 125 тисяч доларів;

    Срібло – 80 тисяч доларів;

    Бронза – 55 тисяч доларів.

    Відзначимо, що на початку 2015 року була прийнята стратегія 2020 року, де було закладено план здобути 35 медалей на Олімпійських іграх-2020 на Токіо.

     Читайте також: Томенко: Уряд Гончарука ще жодного разу не обговорював підготовку України до Олімпіади-2020
    Олімпіада-2020 Володимир Шумілін
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