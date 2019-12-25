Заступник міністра назвав розмір преміальних для призерів Олімпіади в Токіо



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Винагорода за здобуття цих медалей в Україні у порівнянні з попередніми Олімпіадами не зміниться Olympic.org

Суми призових не зміняться

Заступник міністра культури, молоді і спорту Володимир Шумiлiн заявив, що призові за медалі на Олімпіаді-2020 будуть такими ж, як і на попередніх Іграх.

«Призові за Олімпійські ігри поки такими ж і залишаються, сказав пан Шумілін. – Я прихильник не змінювати правила. Потрібно завершити цикл, а потім вже думати, що міняти. Ні, вони не збільшуються і не зменшуються».

Відзначимо, що на попередніх трьох Олімпіадах – Пхьончхані, Ріо-де-Жанейро і Сочі – сума призових за медалі була однакова:

Золото – 125 тисяч доларів;

Срібло – 80 тисяч доларів;

Бронза – 55 тисяч доларів.

Відзначимо, що на початку 2015 року була прийнята стратегія 2020 року, де було закладено план здобути 35 медалей на Олімпійських іграх-2020 на Токіо.