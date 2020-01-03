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    Тонни заліза – за лічені секунди. Як готується до Олімпіади борець Андрійцев (відео)

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    Валерій Андрійцев під керівництвом Руслана Савлохова виграв срібло Олімпіади-2012 - Тонни заліза – за лічені секунди. Як готується до Олімпіади борець Андрійцев (відео)
    Валерій Андрійцев під керівництвом Руслана Савлохова виграв срібло Олімпіади-2012
    Фото з відкритих джерел

    Срібний призер Лондона-2012 сподівається поїхати на треті в кар’єрі ігри

    Заслужений тренер України Руслан Савлохов поділився на власній сторінці у «Фейсбуку» відео-фрагментом тренувальних буднів найсильнішого українського борця вільного стилю сучасності Валерія Андрійцева.

    Під керівництвом Руслана Сослановича Валерій на швидкість підіймає великі ваги, гартуючи різні групи м’язів.

    32-річний Андрійцев готується до третьої Олімпіади в житті. В Лондоні-2012 він виграв срібло, а в Ріо-де-Жанейро-2016 через травму зупинився в кроці від медалі – програв сутичку за третє місце і став п’ятим.

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    вільна боротьба Олімпіада-2020 Валерій Андрійцев Руслан Савлохов
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