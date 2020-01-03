Тонни заліза – за лічені секунди. Як готується до Олімпіади борець Андрійцев (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Андрійцев під керівництвом Руслана Савлохова виграв срібло Олімпіади-2012 Фото з відкритих джерел

Срібний призер Лондона-2012 сподівається поїхати на треті в кар’єрі ігри

Заслужений тренер України Руслан Савлохов поділився на власній сторінці у «Фейсбуку» відео-фрагментом тренувальних буднів найсильнішого українського борця вільного стилю сучасності Валерія Андрійцева.

Під керівництвом Руслана Сослановича Валерій на швидкість підіймає великі ваги, гартуючи різні групи м’язів.

32-річний Андрійцев готується до третьої Олімпіади в житті. В Лондоні-2012 він виграв срібло, а в Ріо-де-Жанейро-2016 через травму зупинився в кроці від медалі – програв сутичку за третє місце і став п’ятим.