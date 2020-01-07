Президент Міжнародного олімпійського комітету застеріг спортсменів від політичних протестів у Токіо-2020



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Томас Бах застеріг спортсменів від політичних проявів Youtube

Тамас Бах нагадав, що «спорт поза політикою»

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах застеріг спортсменів від протестів у будь-якій формі на цьогорічній Олімпіаді в Токіо, заявляючи, що Ігри «ніколи не повинні бути платформою для просування політичних чи будь-яких інших потенційно розбіжних цілей».

У своєму новорічному посланні Бах закликав спортсменів поважати своїх товаришів-конкурентів у Токіо-2020, утримуючись від політичних демонстрацій. Президент МОК знову висловився проти «зростаючої політизації спорту», яка, за його словами, «не сприяє росту результатів, і врешті-решт просто поглиблює існуючі непорозуміння».

Схожі настрої були висловлені під час Олімпійського саміту в Лозанні минулого місяця, хоча протести спортсменів на трибунах прямо не згадувалися. Протягом 24-х годин відбулися два протести американських спортсменів на Панамериканських іграх 2019 року, а австралієць Мак Гортон та британець Дункан Скотт відмовилися ділитися подіумом з китайцем Сунь Яном під час чемпіонату світу з плавання.

У Правилі 50 МОК зазначено, що «не допускається будь-яка демонстрація чи політична, релігійна чи расова пропаганда на будь-яких олімпійських об’єктах, майданчиках чи інших територіях».

«Олімпійські ігри – це завжди глобальна платформа для спортсменів та їхніх спортивних виступів, - сказав Бах. - Вони не є і ніколи не повинні бути платформою для просування політичних чи будь-яких інших потенційно розбіжних цілей. Ми твердо виступаємо проти зростаючої політизації спорту, оскільки лише таким чином можемо виконати свою місію об'єднати світ у мирній конкуренції. Як показала історія, політизація спорту не призводить до зросту результатів, і врешті-решт просто поглиблює існуючі непорозуміння».

«Спортсмени відіграють важливу роль у дотриманні політичного нейтралітету на ігровому полі. У цьому контексті важливо відзначити, що серед переважної більшості спортсменів існує широка підтримка та розуміння того, що поле ігор та змагань не повинно стати ареною для політичних заяв чи будь-яких видів протестів. Поважати своїх колег-спортсменів також означає поважати їх унікальний олімпійський момент і не відволікатись від нього на власні політичні погляди», - додав Бах.

Голова Комісії атлетів МОК, колишня зімбабвійська плавчиня Кірсті Ковентрі заявила, що більшість спортсменів під час конференції у жовтні відмовилися від демонстрації на подіумах як законного місця для проведення протесту на Олімпіаді.

Інші однак заявили, що дебати гострішими, ніж про це сказали Ковентрі. Дехто вказував на різницю в протестах на подіумах, які стали найпомітнішими в 2019 році. Бронзовий призер Олімпійських ігор з фехтування Рейс Імбоден став на коліна під час американського національного гімну і закликав до змін у США, посилаючись на расизм, контроль над зброєю, жорстоке поводження з іммігрантами та протидію президентові Дональдові Трампу. Пізніше метальник молота Ґвен Беррі влаштував свій власний протест, піднявши правий кулак після завершення медальної церемонії.

Олімпійський і Паралімпійський комітети Сполучених Штатів покарав обох спортсменів на випробувальний термін і попередив інших, хто наважиться на схожі заходи – зокрема в Токіо-2020 – будуть суворіші покарання.

Натомість згадувані Гортон і Скотт протестували проти появи Сунь Яна на чемпіонаті світу через його допінгове минуле. Китайський триразовий олімпійський чемпіон відбував тримісячну дискваліфікацію через використання заборонених препаратів у 2014 році. Йому загрожує восьмирічне відсторонення після того, як у вересні 2018 року один із його помічників розбив флакон з кров’ю під час суперечки з допінг-контролерами.