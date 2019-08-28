Завершено жеребкування третього етапу Кубка України з футболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Базовий день матчів третього етапу Кубка України— 25 вересня ФФУ

На цьому етапі зустрінуться два десятки команд

Сьогодні в Будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубку України сезону 2019/2020.

У церемонії брали участь головний тренер збірної України серед ветеранів Анатолій Дем’яненко та асистент головного тренера юнацької збірної України U-18 Єгіше Мелікян.

Пари команд:

«Кремінь» (Кременчук) — «Олімпік» (Донецьк)

«Миколаїв» (Миколаїв) — «Чорноморець» (Одеса)

«Оболонь-Бровар» (Київ) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)

«Минай-Закарпаття» (Ужгород) — «Волинь» (Луцьк)

«Альянс» (Липова Долина) — «Балкани» (Зоря)

«Буковина» (Чернівці) — «Львів» (Львів)

«Інгулець» (Петрове) — «Карпати» (Львів)

«Діназ» (Вишгород) — «Олександрія» (Олександрія)

«Рух» (Львів) — «Маріуполь» (Маріуполь)

«Агробізнес» (Волочиськ) — «Дніпро-1» (Дніпро)

Базовий день матчів — 25 вересня. Поєдинок «Рух» (Львів) — «Маріуполь» (Маріуполь) відбудеться 2 жовтня через перенесення матчу Прем'єр-ліги «Маріуполь» (Маріуполь) — «Динамо» (Київ) саме на 25 вересня.

Структура проведення Кубку України сезону 2019/2020

Перший попередній етап

У першому попередньому етапі взяли участь 20 клубів (дві аматорські команди + 18 команд другої ліги).

Матчі відбулися 20.08.2019.

10 команд кваліфікувалися до другого попереднього етапу.

Другий попередній етап

У другому попередньому етапі взяли участь 26 команд (10 переможців першого попереднього етапу + 15 команд першої ліги + ФК «Арсенал» (Київ)*)

Матчі відбулися 27.08.2019. До наступного етапу кваліфікувалися 13 команд.

*ФК «Арсенал» (Київ) знявся з розіграшу Кубка України після того, як структуру змагань було затверджено Виконкомом УАФ. Суперник ФК «Арсенал» (Київ), «Агробізнес» (Волочиськ), автоматично потрапив до третього попереднього етапу.

Третій попередній етап

20 команд (13 переможців другого попереднього етапу + одна команда першої ліги (ФК «Чорноморець» Одеса) + шість команд УПЛ (7-12 місця))

Матчі — 25.09.2019.

1/8 фіналу

16 команд (10 переможців третього попереднього етапу + шість команд УПЛ (1-6 місця))

Матчі — 30.10.2019.

1/4 фіналу

Вісім команд (переможці 1/8 фіналу)

Матчі — 04.03.2020.

1/2 фіналу

чотири команди (переможці 1/4 фіналу)

Матчі — 22.04.2020.

Фінал

13.05.2020