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    Кубок України. Три серії пенальті, екстра-тайм і фантастична «Буковина». Усі результати другого раунду (відео)

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    <p>Чернівецька &laquo;Буковина&raquo; невдалий виступ у друголіговій першості компенсує перемогами в кубковому турнірі</p> - Кубок України. Три серії пенальті, екстра-тайм і фантастична «Буковина». Усі результати другого раунду (відео)

    Чернівецька «Буковина» невдалий виступ у друголіговій першості компенсує перемогами в кубковому турнірі

    ФК «Буковина»

    Практично в усіх поєдинках інтрига зберігалася до заключних хвилин

    На 13-ти українських стадіонах зіграні поєдинки другого попереднього раунду Кубка України-2019/2020. Гучних сенсацій врешті не сталося, хоча майже кожен поєдинок таїв неабияку інтригу.

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    «Таврія Сімферополь» - «Буковина» (Чернівці) – 2:3

    Голи: 1:0 – Владислав Добровольський (15). 2:0 – Макарченко (22). 2:1 – Васіле Мунтян (31). 2:2 – Крашневський (55). 2:3 – Шишигін (90+1)

    «Діназ» (Вишгород) – «Нива» (Вінниця) – 1:0

    Гол: 1:0 – Бриженко (61)

    «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Металург» (Запоріжжя) – 1:1, по пенальті 6:5

    Голи: 0:1 – Олексій Разуваєв (68). 1:1 – Суханов (81, з пенальті)

    «Миколаїв» - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 5:1

    Голи: 1:0 – Віктор Берко (11). 2:0 – Владислав Бугай (20). 3:0 – Семенина (42). 4:0 – Семенина (56, з пенальті). 4:1 – Роман Кузьмин (70). 5:1 – Куксенко (76)

    «Поділля» (Хмельницький) – «Волинь» (Луцьк) – 1:1, по пенальті 4:5

    Голи: 0:1 – Віталій Пономар (11). 1:1 – Анатолій Ульянов (89, автогол)

    «Верес» (Рівне) – «Рух» (Винники) – 1:2

    Голи: 0:1 – Кондраков (19). 0:2 – Юрій Климчук (21). 1:2 – Юрій Соломка (42, з пенальті)

    «Альянс» (Липова Долина) – «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) – 4:1

    Голи: 1:0 – Олександр Медведєв (9). 2:0 – Владислав Шарай (19). 3:0 – Владислав Шарай (27, з пенальті). 3:1 – Олександр Сухенко (53). 4:1 – Олександр Лучик (58)

    «Черкащина» (Черкаси) – «Кремінь» (Кременчук) – 1:2

    Голи: 1:0 – Дмитро Кошелюк (73). 1:1 – Дмитро Зозуля (76). 1:2 – Роман Гончаренко (83)

    «Вовчанськ» - «Оболонь-Бровар» (Київ) – 0:1 д.ч.

    Гол: 0:1 – Юрій Мате (117)

    «Інгулець» (Петрове) – «Металіст-1925» (Харків) – 2:0

    Голи: 1:0 – Олександр Акименко (43). 2:0 – Володимир Коробка (45)

    «Калуш» - «Минай» - 1:2

    Голи: 0:1 – Анатолій Нурієв (67). 1:1 – Дос Сантос (88). 1:2 – Владислав Микуляк (90+6)

    «Авангард» (Краматорськ) – «Балкани» (Зоря) – 0:0, по пенальті 3:4

    Третій попередній етап Кубка України відбудеться 25 вересня. У ньому, крім 13-ти переможців нинішньої стадії (включно з волочиським «Агробізнесом», який пройшов далі без боротьби через зняття київського «Арсеналу») зіграє першоліговий одеський «Чорноморець» і шість найгірших за рейтингом команд Прем'єр-ліги.

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