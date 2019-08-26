«Дніпро-1» програв на останніх хвилинах матч, у якому поступався 0:2, відігрався і пропустив з пенальті



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Герой зустрічі - Папа Ґуйє СК «Дніпро-1»

Команди розіграли справжнього трилера

Заключний поєдинок п’ятого туру чемпіонату України виправдав сподівання гурманів українського футболу – обидві команди забили, перевершили «тотал 2,5», у матчі було вилучення і пенальті.

СК «Дніпро-1» - «Львів» - 2:3

Голи: 0:1 – Ренан (34). 0:2 – Ренан (51). 1:2 – Володимир Польовий (56). 2:2 – Станіслав Куліш (67). 2:3 – Шина (89, з пенальті)

СК «Дніпро-1»: Андрій Кліщук – Олександр Сафронов (Юрій Романюк, 46), Папа Ґуйє, Сергій Логінов (к), Володимир Польовий – Чичиков, Батагов, Загальський (Ігор Когут, 46), Коркишко (Олександр Назаренко, 61) – Булеца – Станіслав Куліш. Тренер – Дмитро Михайленко

«Львів»: Богдан Сарнавський – Ігор Гончар, Борзенко (к), Антон Братков, Квасний – Мартан – Шана, Педро (Алваро, 46), Владислав Приймак, Пернамбуко (Вісенте, 72) – Ренан (Ярослав Богунов, 54). Тренер – Богдан Блавацький

Судді: Кривушкін (Харків) – Валентин Куцев (Київ), Євген Данильченко (Луганськ)

Попередження: Чичиков (4), Польовий (73) – Ігор Гончар (11), Шина (39), Борзенко (59)

На 64-й хвилині попереджено, 88-й хвилині вилучено (друге попередження) Папу Ґуйє

26 серпня. Дніпро. «Дніпро-Арена»

Розв’язка карколомного сценарію настала на 88-й хвилині, коли Папа Ґуйє порушив правила у власному карному майданчику, отримав друге попередження і покинув поле, а Шина ударом з одинадцятиметрової позначки приніс «Львову» вольову перемогу.

Після цієї героїчної звитяги «Львів» набрав шість очок і вийшов на сьоме місце. СК «Дніпро-1» з п’ятьма пунктами іде дев’ятим.