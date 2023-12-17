Завтра «Шахтар» дізнається суперника на євровесну

«Гірники» знаходяться у кошику команд, які вилетіли з Ліги чемпіонів

«Шахтар» продовжує виступи у єврокубках

Завтра, 18 грудня, відбудeться жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

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Початок жеребкування Ліги Європи – о 14.00.

Свого суперника на цій стадії дізнається «Шахтар» – «гірники» знаходяться у кошику команд, які вилетіли з Ліги чемпіонів. В іншому – клуби, які посіли другі місця у своїх групах Ліги Європи.

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Можливі суперники «Шахтаря»: «Фрайбург» (Німеччина), «Марсель» (Франція), «Спарта» (Чехія), «Спортінг» (Португалія), «Тулуза» (Франція), «Ренн» (Франція), «Рома» (Італія), «Карабах» (Азербайджан).

Перші ігри пройдуть 15 лютого 2024 року, матчі-відповіді – 22 лютого.

Нагадаємо, у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» зазнав поразки від португальського «Порту» – 5:3.