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Завтра «Шахтар» дізнається суперника на євровесну

Христина Жиренко
glavcom.ua
Завтра «Шахтар» дізнається суперника на євровесну
«Гірники» знаходяться у кошику команд, які вилетіли з Ліги чемпіонів

«Шахтар» продовжує виступи у єврокубках

 

Завтра, 18 грудня, відбудeться жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Початок жеребкування Ліги Європи – о 14.00.

Свого суперника на цій стадії дізнається «Шахтар» – «гірники» знаходяться у кошику команд, які вилетіли з Ліги чемпіонів. В іншому – клуби, які посіли другі місця у своїх групах Ліги Європи.

Можливі суперники «Шахтаря»: «Фрайбург» (Німеччина), «Марсель» (Франція), «Спарта» (Чехія), «Спортінг» (Португалія), «Тулуза» (Франція), «Ренн» (Франція), «Рома» (Італія), «Карабах» (Азербайджан).

Перші ігри пройдуть 15 лютого 2024 року, матчі-відповіді – 22 лютого.

Нагадаємо, у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» зазнав поразки від португальського «Порту» – 5:3.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування ФК «Шахтар» Ліга Європи

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