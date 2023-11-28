«Шахтар» переміг «Антверпен», гарантувавши собі вихід у плей-оф єврокубків

Перемога над «Антверпеном» гарантувала «Шахтарю» щонайменше третє місце у групі та вихід у плей-оф єврокубків

Донецький «Шахтар» здобув третю перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів. У п'ятому турі «гірники» з рахунком 1:0 обіграли «Антверпен».

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До матчу проти бельгійської команди «Шахтар» підходив у статусі третьої команди групи Н. Перед цим поєдинком з шістьма очками підопічні Маріно Пушича поступалися «Барселоні» та «Порту», які мали по дев'ять балів, але зберігали шанси на плей-оф Ліги чемпіонів.

Номінально домашній матч з «Антверпеном» «Шахтар» проводив у німецькому Леверкузені. Зустріч у Німеччині через проблеми зі здоров'ям пропускав основний правий захисник «гірників» – Юхим Конопля.

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На 12-й хвилині матчу «Шахтар» здобув перевагу в рахунку, коли гольового удару по воротам Жана Бюте завдав Микола Матвієнко, який вперше забив гол у Лізі чемпіонів. У підсумку цей гол став єдиним у першому таймі.

На початку другого тайму «Антверпен» претендував на пенальті після фолу Валерія Бондара у штрафному майданчику «Шахтаря». Однак після перегляду Var арбітр матчу Бартош Франковські не зафіксував порушення правил.

Натомість на 56-й та 61-й хвилинах «Шахтар» двічі пробив у перекладину. Спочатку у поперечину влучив Іраклі Азаров, а згодом – Тарас Степаненко.

До завершення матчу бельгійці мали кілька нагод зрівняти рахунок, однак жодна з них не стала гольовою. Загалом «Антверпен» завдав по воротам суперника 12 ударів, два – у площину воріт.

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У компенсований час «Шахтар» мав змогу збільшити перевагу, але удар Артема Бондаренка був неточним.

У підсумку, гол Матвієнка залишився єдиним у цьому матчі. Перемога над «Антверпеном» гарантувала «Шахтарю» щонайменше третє місце у групі та вихід у плей-оф єврокубків.

Ліга чемпіонів. Груповий етап, 5-й тур

«Шахтар» – «Антверпен» – 1:0

Гол: Матвієнко, 12

Група Н. Турнірна таблиця

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«Барселона» (Іспанія) – 9 очок (4 матчі), 8:2 (різниця м'ячів) «Порту» (Португалія) – 9 (4), 9:3 «Шахтар» (Україна) – 9 (5), 7:7 «Антверпен» (Бельгія) – 0 (5), 3:15

Турнірна таблиця групи Н за підсумками п'ятого туру остаточно сформується після другого матчу у цьому квартеті. До завершення ігрового дня вівторка, 28 листопада, між собою зіграють «Барселона» та «Порту».

Нагадаємо, «Шахтар» вперше за 15 років обіграв «Барселону». «Шахтар» перервав серію із чотирьох поразок поспіль від «Барселони». Востаннє українська команда перемагала каталонців у грудні 2008 року – 3:2 в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

До слова, у «Шахтаря» з’явився новий головний тренер – Маріно Пушич. Контракт з ним розрахований до завершення сезону 2025/26.

Раніше Донецький «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером клубу Патріком ван Леувеном.