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«Динамо» визначилося з головним тренером команди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Динамо» визначилося з головним тренером команди
Шовковський вперше в кар'єрі працюватиме головним тренером основної команди
фото з відкритих джерел

Колишній голкіпер національної збірної Шовковський очолював команду в чотирьох останніх матчах після звільнення посади Мірчею Луческу

Після чотирьох поспіль перемог киян у чемпіонаті України «Динамо» призначило Олександра Шовковського головним тренером команди на постійній основі. Про це клуб оголосив на своєму сайті.

Колишній голкіпер національної збірної очолював команду в чотирьох останніх матчах після звільнення посади Мірчею Луческу. «Динамо» здобуло максимально можливі 12 очок у чемпіонаті із загальним рахунком 10:2 та вийшло на п'яте місце в УПЛ.

Шовковський вперше в кар'єрі працюватиме головним тренером основної команди. Досі він входив до тренерського штабу Луческу, зокрема заміняв румуна на посаді на час його лікування у квітні-червні 2023 року.

«Ми зібралися з командою, завітав президент (клубу Ігор Суркіс – «Главком»). Він сказав декілька слів, я з хлопцями переговорив. У принципі, нічого такого не відбулося. Я подякував хлопцям за той час, що я з ними працюю як виконувач обов'язків головного тренера. Закцентував увагу на тих моментах, які допомогли нам в останніх чотирьох матчах здобути перемоги: ті бажання, розуміння, ставлення до тренувального процесу, до себе, та мотивація, з якою вони виходять», – розповів Шовковський на пресконференції після гри з «Оболонню» (2:0).

Перший офіційний матч Шовковського в статусі повноцінного головного тренера «Динамо» проводитиме вже після зимової паузи в УПЛ. Наприкінці лютого кияни поновлюватимуть чемпіонат виїзним матчем з «Металістом 1925».

Тренерська кар'єра Шовковського стартувала у 2018 році, коли він увійшов до штабу Андрія Шевченка в національній збірній Україні.

До роботи в «Динамо» Шовковський перейшов на початку 2023 року – став асистентом у тренерській команді Мірчі Луческу.

У 12 матчах на чолі з новим тренером «Динамо» здобуло 10 перемог в УПЛ. Єдиної поразки команді Шовковського у травні завдав «Чорноморець» (2:3).

Нагадаємо, Мірча Луческу оголосив про відставку з посади головного тренера «Динамо» на пресконференції після матчу проти «Шахтаря» у 13-му турі чемпіонату України, який закінчився поразкою з рахунком 0:1.

До слова, після відставки Мірчі Луческу керманичем київського «Динамо» став багаторічний голкіпер «біло-синіх» Олександр Шовковський.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Олександр Шовковський тренер навколофутбол

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