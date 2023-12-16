Під час матчу англійської Прем'єр-ліги стався моторошний випадок

Поєдинок «Борнмут» – «Лутон Таун» перенесено на невизначений термін

У суботу, 16 грудня, стартував матч 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги між командами «Борнмут» та «Лутон Таун» на стадіоні «Дін Корт». На 58-й хвилині сталася страшна подія. Капітан гостей Том Лок'єр знепритомнів. Гравця на ношах винесли з поля. Арбітр попросив команди піти у роздягальню.

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Через деякий час пресслужба «Лутон Таун» повідомила, що Лок'єр реагує на подразники і дає ознаки життя. Далі на нього чекає візит до лікарні та чергове детальне обстеження серця.

Пресслужба АПЛ офіційно повідомила, що поєдинок «Борнмут» – «Лутон Таун» перенесено на невизначений термін:

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«Матч Прем'єр-ліги між Борнмутом і Лутон Таун перерваний через те, що футболіст потребував медичної допомоги. Наші думки з Томом Лок'єром та всіма гравцями, які брали участь у сьогоднішньому матчі».

Матч було призупинено за рахунку 1:1.

Український захисник «вишень» Ілля Забарний розпочав матч із перших хвилин і став свідком цього страшного моменту.

Нагадаємо, у фінальному турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023-24 донецький «Шахтар» зазнав поразки. Матч завершився перемогою португальського «Порту» з рахунком 5:3.