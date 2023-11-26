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Міністр юстиції Франції пропонує пожиттєво заборонити відвідувати матчі вболівальникам-гомофобам

Христина Жиренко
glavcom.ua
Міністр юстиції Франції пропонує пожиттєво заборонити відвідувати матчі вболівальникам-гомофобам
Наразі у Франції за гомофобну поведінку можуть заборонити відвідувати стадіон максимум на 5 років
Фото: Stephane Mahe / Reuters

«Мене дістало чути ці гомофобні вигуки. Це не має жодного стосунку до спорту», – заявив Дюпон-Моретті

Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті запропонував довічно забороняти відвідувати матчів через гомофобію.

Наразі у Франції за подібне порушення можуть заборонити відвідування стадіону максимум на 5 років.

«Мене дістала подібна поведінка на стадіонах, чути ці гомофобні вигуки. Це не має жодного стосунку до спорту. Я за те, щоб людей, які поводяться так, назавжди відсторонили від відвідин стадіонів. Я за те, щоби ми це розглянули. Скоро я пошлю людей з нашого міністерства до Англії, там були жахливі хулігани. Я готовий до того, щоб вжити заходів. Це антиспорт. Якщо нам треба бути суворими, ми вживатимемо заходів. Якщо йдеться про те, що це фольклор, то його треба міняти. Він створений, щоб об'єднувати людей, але гомофобна поведінка, наприклад, спричиняє людям біль», – заявив Дюпон-Моретті, виступаючи перед слідчою комісією Національної асамблеї.

Нагадаємо, що перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов незадоволений недостатньою активністю російських гравців щодо підтримки окупантів.

Теги: ЛГБТ НОВИНИ ФУТБОЛУ Франція

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