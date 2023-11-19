Шевченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих форвардів 1990-х років
Очолив рейтинг бразилець Роналдо
Колишній нападник «Динамо» та «Мілана» Андрій Шевченко потрапив до рейтингу найкращих форвардів 1990-х років, який був складений виданням FourFourTwo. У переліку найкращих нападників останнього десятиліття 20 століття легендарний українець посів 19 місце.
Очолив рейтинг бразилець Роналдо, також до трійки найкращих потрапили італієць Роберто Баджо та аргентинець Габріель Батістута.
- Роналдо
- Роберто Баджо
- Габріель Батістута
- Марко ван Бастен
- Ерік Кантона
- Денніс Бергкамп
- Ромаріо
- Алан Ширер
- Христо Стоїчков
- Олівер Бірхофф
- Жан-П'єр Папен
- Алессандро Дель П'єро
- Джордж Веа
- Рауль
- Іан Райт
- Патрік Клюйверт
- Енді Коул
- Юрген Клінсманн
- Андрій Шевченко
- Роббі Фаулер
Нагадаємо, що Андрій Шевченко є п'ятикратним чемпіоном України, триразовим володарем Кубка України, володарем Суперкубка України. Форвард також завоював титул чемпіона Італії, ставав володарем Кубка і Суперкубка Італії, вигравав Лігу чемпіонів та здобував Суперкубка УЄФА. Також Шевченко є володарем Кубка Англії, Кубка Футбольної ліги і Суперкубка Англії.
У 2004 році Андрію було вручено «Золотий м'яч», як найкращому футболістові року в Європі.
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