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Шевченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих форвардів 1990-х років

Христина Жиренко
glavcom.ua
Шевченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих форвардів 1990-х років
У переліку найкращих нападників останнього десятиліття 20 століття Шевченко посів 19 місце

Очолив рейтинг бразилець Роналдо

Колишній нападник «Динамо» та «Мілана» Андрій Шевченко потрапив до рейтингу найкращих форвардів 1990-х років, який був складений виданням FourFourTwo. У переліку найкращих нападників останнього десятиліття 20 століття легендарний українець посів 19 місце.

Очолив рейтинг бразилець Роналдо, також до трійки найкращих потрапили італієць Роберто Баджо та аргентинець Габріель Батістута.

  1. Роналдо
  2. Роберто Баджо
  3. Габріель Батістута
  4. Марко ван Бастен
  5. Ерік Кантона
  6. Денніс Бергкамп
  7. Ромаріо
  8. Алан Ширер
  9. Христо Стоїчков
  10. Олівер Бірхофф
  11. Жан-П'єр Папен
  12. Алессандро Дель П'єро
  13. Джордж Веа
  14. Рауль
  15. Іан Райт
  16. Патрік Клюйверт
  17. Енді Коул
  18. Юрген Клінсманн
  19. Андрій Шевченко
  20. Роббі Фаулер

Нагадаємо, що Андрій Шевченко є п'ятикратним чемпіоном України, триразовим володарем Кубка України, володарем Суперкубка України. Форвард також завоював титул чемпіона Італії, ставав володарем Кубка і Суперкубка Італії, вигравав Лігу чемпіонів та здобував Суперкубка УЄФА. Також Шевченко є володарем Кубка Англії, Кубка Футбольної ліги і Суперкубка Англії.

У 2004 році Андрію було вручено «Золотий м'яч», як найкращому футболістові року в Європі.

Теги: Андрій Шевченко НОВИНИ ФУТБОЛУ

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