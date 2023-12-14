Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» покидає Лігу чемпіонів, поступившись «Порту»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Шахтар» покидає Лігу чемпіонів, поступившись «Порту»
«Шахтар» посів у групі H третє місце, набравши дев'ять очок
фото: ФК «Шахтар»/X

Донецький клуб не зміг пробитися до плей-оф Ліги чемпіонів, але зіграє у Європі навесні

У фінальному турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023-24 донецький «Шахтар» зазнав поразки. Матч завершився перемогою португальського «Порту» з рахунком 5:3.

Обидві команди перед грою мали шанси на вихід в плей-оф Ліги чемпіонів. «Гірникам» для цього потрібно було лише перемагати, тоді як португальський клуб влаштовувала навіть нічия.

«Порту» вийшов вперед вже на 9-й хвилині. У середині першого тайму Шахтар зрівняв рахунок. Степаненко закинув на фланг Зубкову, а Олександр хитнув свого опонента та зробив ідеальний пас на Сікана. Данило з двох метрів загнав м'яч у сітку.

Після цього українці пропустили ще два м'ячі, забили Мехді Таремі та Галену. На 72-й хвилині Сікан здійснив відмінний індивідуальний прохід, увірвався до карного майданчика зліва та пробив, м'яч з рикошетом від Еуштакіу влетів у ворота «Порту».

Майже одразу португальці відігрались. На 76-й хвилині захисник Пепе вдало зіграв після кутового, а на 83-й хвилині Консейсау перехопив м'яч у захисника «Шахтаря», вийшов сам на сам та переграв Дмитра Різника.

Молодий бразилець Едіналду, який вийшов на заміну в «Шахтарі», встановив остаточний рахунок на 87-й хвилині.

Таким чином, матч закінчився з рахунком 5:3. «Порту» вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а «Шахтар» продовжить єврокубковий шлях в Лізі Європи.

Ліга чемпіонів. Група Н

«Порту» – «Шахтар» – 5:3

Гол: Галено (9, 43), Таремі (62), Пепе (76), Консейсау (82) – Сікан (29), Еуштакіу (73, автогол), Егіналду (88).

Фінальна турнірна таблиця групи «Шахтаря» у Лізі чемпіонів 2023/24

За 6 матчів «Шахтар» набрав дев'ять очок та посів у групі H третє місце. Українська команда до останнього змагалась за 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, проте навесні зіграє у Лізі Європи.

Нагадаємо, у листопаді донецький «Шахтар» здобув третю перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів. У п'ятому турі «гірники» з рахунком 1:0 обіграли «Антверпен». Перемога над «Антверпеном» гарантувала «Шахтарю» щонайменше третє місце у групі та вихід у плей-оф єврокубків.

Як повідомлялося, «Шахтар» вперше за 15 років обіграв «Барселону», перервавши серію із чотирьох поразок поспіль від «Барселони». Востаннє українська команда перемагала каталонців у грудні 2008 року – 3:2 в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

До слова, у «Шахтаря» з’явився новий головний тренер – Маріно Пушич. Контракт з ним розрахований до завершення сезону 2025/26.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт українці ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Ліга Європи Порту

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд країни підкреслив, що примусово висилати українських чоловіків призивного віку не планує
Скільки українців призовного віку проживають у Німеччині: стала відома цифра
21 листопада, 08:27
У шведському Естерсунді триває перший етап Кубка світу з біатлону
Україна невдало провела першу жіночу естафету сезону Кубка світу з біатлону
30 листопада, 01:42
За словами Бідного, рішення щодо участі збірної будуть ухвалювати після консультацій з представниками спорту та політичним керівництвом країни
Допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024: Україна відреагувала
8 грудня, 19:22
Частіше всього українці гуглили інформацію щодо ватажка російських найманців
Ким з людей, які померли у 2023 році, цікавились українці у Google: топ прізвищ
12 грудня, 13:36
Чи продовжувати бойові дії у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу: думки українців
Чи продовжувати бойові дії у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу: думки українців
12 грудня, 14:58
За словами демографа, переїзд українців з міст до сіл є короткочасним трендом
Куди українці найбільше мігрують всередині країни: названо області
Вчора, 13:53
Зеленський попросив українців бути максимально обережними через негоду
Через негоду без світла залишилися 400 населених пунктів у десяти областях – Зеленський
26 листопада, 21:12
Канада з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прийняла майже 200 тис. українців
Українські біженці почали масово виїжджати з Канади
17 листопада, 23:27
Шольц під час зустрічі з Путіним
Шольц заявив, що готовий до нових переговорів із Путіним
18 листопада, 17:50

Новини

«Шахтар» покидає Лігу чемпіонів, поступившись «Порту»
«Шахтар» покидає Лігу чемпіонів, поступившись «Порту»
Перед боєм із Усиком Ф’юрі отримав 100 тисяч фунтів штрафу: яка причина
Перед боєм із Усиком Ф’юрі отримав 100 тисяч фунтів штрафу: яка причина
Андрій Шевченко офіційно став кандидатом на посаду Павелка
Андрій Шевченко офіційно став кандидатом на посаду Павелка
Країни Балтії та Скандинавії обговорили можливість бойкоту Олімпіади через РФ
Країни Балтії та Скандинавії обговорили можливість бойкоту Олімпіади через РФ
«Динамо» визначилося з головним тренером команди
«Динамо» визначилося з головним тренером команди
Романчук здобув для України другу медаль чемпіонату Європи-2023 з плавання
Романчук здобув для України другу медаль чемпіонату Європи-2023 з плавання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт
45K
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
41K
У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото)
29K
Уряд Британії розповів, скільки ще людей хоче мобілізувати Путін
23K
Швейцарські банки повідомили «радісну новину» росіянам із заблокованими рахунками
21K
Опальний ексглава Конституційного суду Тупицький втік і стягує з бюджету 8 млн грн

Новини

14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами – ЕВА
Вчора, 12:33
Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Вчора, 07:56
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
Вчора, 06:50
Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Вчора, 04:40
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:37

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua