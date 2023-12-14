«Шахтар» покидає Лігу чемпіонів, поступившись «Порту»

Донецький клуб не зміг пробитися до плей-оф Ліги чемпіонів, але зіграє у Європі навесні

У фінальному турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023-24 донецький «Шахтар» зазнав поразки. Матч завершився перемогою португальського «Порту» з рахунком 5:3.

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Обидві команди перед грою мали шанси на вихід в плей-оф Ліги чемпіонів. «Гірникам» для цього потрібно було лише перемагати, тоді як португальський клуб влаштовувала навіть нічия.

«Порту» вийшов вперед вже на 9-й хвилині. У середині першого тайму Шахтар зрівняв рахунок. Степаненко закинув на фланг Зубкову, а Олександр хитнув свого опонента та зробив ідеальний пас на Сікана. Данило з двох метрів загнав м'яч у сітку.

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Після цього українці пропустили ще два м'ячі, забили Мехді Таремі та Галену. На 72-й хвилині Сікан здійснив відмінний індивідуальний прохід, увірвався до карного майданчика зліва та пробив, м'яч з рикошетом від Еуштакіу влетів у ворота «Порту».

Майже одразу португальці відігрались. На 76-й хвилині захисник Пепе вдало зіграв після кутового, а на 83-й хвилині Консейсау перехопив м'яч у захисника «Шахтаря», вийшов сам на сам та переграв Дмитра Різника.

Молодий бразилець Едіналду, який вийшов на заміну в «Шахтарі», встановив остаточний рахунок на 87-й хвилині.

Таким чином, матч закінчився з рахунком 5:3. «Порту» вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а «Шахтар» продовжить єврокубковий шлях в Лізі Європи.

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Ліга чемпіонів. Група Н

«Порту» – «Шахтар» – 5:3

Гол: Галено (9, 43), Таремі (62), Пепе (76), Консейсау (82) – Сікан (29), Еуштакіу (73, автогол), Егіналду (88).

Фінальна турнірна таблиця групи «Шахтаря» у Лізі чемпіонів 2023/24

За 6 матчів «Шахтар» набрав дев'ять очок та посів у групі H третє місце. Українська команда до останнього змагалась за 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, проте навесні зіграє у Лізі Європи.

Нагадаємо, у листопаді донецький «Шахтар» здобув третю перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів. У п'ятому турі «гірники» з рахунком 1:0 обіграли «Антверпен». Перемога над «Антверпеном» гарантувала «Шахтарю» щонайменше третє місце у групі та вихід у плей-оф єврокубків.

Як повідомлялося, «Шахтар» вперше за 15 років обіграв «Барселону», перервавши серію із чотирьох поразок поспіль від «Барселони». Востаннє українська команда перемагала каталонців у грудні 2008 року – 3:2 в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

До слова, у «Шахтаря» з’явився новий головний тренер – Маріно Пушич. Контракт з ним розрахований до завершення сезону 2025/26.