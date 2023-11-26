У Держдумі РФ розкритикували російських футболістів, бо ті не хочуть допомагати армії

Депутат Журавльов: «Випадків, щоб хтось із наших футболістів хоч частину своєї нечуваної зарплати віддав на потреби російської армії, щось не пригадую…»

«Де той футболіст, що не втік із Росії, а, навпаки, записався на фронт добровольцем?», – запитує депутат Журавльов

У Держдумі РФ розкритикували футболістів за відсутність бажання допомагати армії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов незадоволений недостатньою активністю російських гравців щодо підтримки окупантів.

«Випадків, щоб хтось із наших футболістів хоч частину своєї нечуваної зарплати віддав на потреби російської армії, щось не пригадую…

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відомі всім футбольні ветерани виявилися вкрай ласими до державних грошей, але зовсім не здатні стати на захист країни, яка і виростила з них спортсменів, і годувала довгі роки кар'єри. Можливо, це загалом таке зрадницьке середовище, бо не чути від футбольної гвардії інших думок?

Де той футболіст, що гаряче вітав би спецоперацію і, більше того, не втік із Росії, а, навпаки, записався на фронт добровольцем? Такого чекаєш від спортсменів, які були гордістю країни, а не банальної турботи про власний гаманець», – заявив голова партії «Родина».