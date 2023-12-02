Євро-2024. З ким може зіграти Україна – результати жеребкування
Збірна України ще повинна на шляху до континентальної першості подолати плейоф відбору
У суботу, 2 грудня, в німецькому Гамбурзі відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2024. Збірна України, яка ще повинна на шляху до континентальної першості подолати плейоф відбору, також отримала потенційних суперників на турнірі.
Команда Сергія Реброва, як можливий переможець плейоф Шляху В, була посіяна з останнього четвертого кошика та потрапила до групи E, де може зіграти проти Бельгії, Словаччини та Румунії.
Матчі плейоф відбору на Євро-2024 відбудуться 21 і 26 березня 2024 року.
Україна у півфіналі плейоф позмагається з командою Боснії та Герцеговини. Цей матч відбудеться 21 березня на полі суперника нашої збірної.
Якщо підопічні Реброва переможуть боснійців, то у фіналі плейоф 26 березня розіграють путівку на чемпіонат Європи в матчі з переможцем пари Ізраїль – Ісландія, де будуть номінальним господарем.
Фінальний турнір Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбудеться в Німеччині. Збірна Німеччини, як країна-господарка, без відбору потрапила на першість континенту.
Із 24 збірних, які зіграють на Євро-2024, до 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної із шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з національною командою Італії у фінальному турі кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року.
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