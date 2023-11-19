«Збірна чи команда третього дивізіону?». Чилійський футболіст розкритикував умови для тренування

Алексіс Санчес є рекордсмен збірної Чилі за кількістю матчів і забитих у її складі голів

Алексіс Санчес: Щоб помитися, треба чекати, доки закінчить інша людина

Зірковий футболіст Алексіс Санчес розкритикував умови, у яких працює збірна Чилі.

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17 листопада збірна Чилі вдома зіграла внічию з Парагваєм (0:0) у кваліфікації Чемпіонату світу 2026 року. 22 листопада команда на виїзді зіграє проти Еквадору.

«Я хотів би, щоб на базі збірної Чилі Хуан Пінто Дуран були нормальне поле або душ. Там три непрацюючі душі. Щоб помитися, треба чекати, доки закінчить інша людина. Команда не може так працювати.

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На стадіоні «Коло-Коло» я бачив, як із каналізації витікають екскременти, просто в душ. І ти просто думаєш: «Це збірна чи команда третього дивізіону?». Все це складається, доповнює одне одного», – сказав півзахисник «Інтера» та збірної Чилі.

Варто зазначити, що Алексіс Санчес є рекордсмен збірної Чилі за кількістю матчів і забитих у її складі голів. Експерти називають його одним з найкращих футболістів в історії чилійського футболу.