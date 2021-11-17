Збірна України на нервах вийшла в плей-оф до чемпіонату світу з футболу

Стикові ігри відбудуться в березні 2022 року

Збірна України виконала програму-мінімум у груповому турнірі кваліфікації до чемпіонату світу. В Зеніці наша команда здолала Боснію і Герцеговину і піднялася на другу сходинку в турнірній таблиці. Тепер на неї чекають матчі плей-оф. Жеребкування стикових зустрічей відбудеться 26 листопада, а самі ігри пройдуть у березні 2022 року.

Українці володіли територіальною перевагою і ще в першому таймі мали вести в грі з комфортним рахунком. Небезпечно били по воротах Малиновський і Зінченко, пристрілювався Ярмоленко, мав шанс відзначитися Яремчук.

По перерві нагод для взяття воріт поменшало, але перша з них була реалізована – Олександр Зінченко опинився першим на добиванні після прострілу з лівого флангу.

Повівши в рахунку, українці стали грати на утримання м’яча, адже в паралельному матчі Франція забила Фінляндії і наша команда за такого перебігу обставин піднімалася на другу позицію.

Гра від оборони ледве не обернулася для нас катастрофою. Воротар Георгій Бущан двічі виручав команду. Якби не його реакція, то перемоги ми б не бачили.

Відчув небезпеку і в.о. тренера Олександр Петраков. Випустив на поле Шапаренка, Сидорчука і Довбика. І українцям вдалося провести ідеальну контратаку. Довбик втік віч-на-віч з воротарем господарів Васілєм і подвоїв перевагу.

Згодом Атем мав ще одну нагоду забити – обіграв воротаря, але влучив у захисника.

Нагадаємо, що в стикових матчах зіграє дюжина команд, серед яких Італія і Португалія. Шість пар визначать переможців, які створять три пари. Найсильніші в них збірні потраплять до фінальної частини чемпіонату світу.

Докладніше: Боснія і Герцеговина – Україна – 0:1: онлайн матчу відбору до чемпіонату світу з футболу.

Франція здолала Фінляндію – 2:0.

Чемпіонат світу. Кваліфікація. Груповий етап. Група D. 8 тур

Боснія та Герцеговина – Україна – 0:2

Голи: Зінченко, 58, Довбик, 79

Боснія та Герцеговина: Васіль – Сушич, Ковачевич, Хаджикадунич, Ахмедходжич – Гояк (Симирот, 64), Хаджіахметович (Наліч, 71), Прцич (Крунич, 64) – Менало (Превляк, 71), Демірович (Кодро, 80) .

Україна: Бущан – Соболь (Шапаренко, 64), Матвієнко, Забарний, Тимчик – Степаненко, Зінченко, Малиновський (Сидорчук, 82) – Циганков (Зубков, 75), Яремчук (Довбик, 75), Ярмоленко (Караваєв, 82).

Підсумкова таблиця