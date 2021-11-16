Нападник Кейн побив рекорд збірної Англії з футболу, який тримався 113 років

Футболіст «Тоттенгема» за 16 м’ячів за рік і став найкращим бомбардиром відбірного турніру чемпіонату світу

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн забив чотири м’ячі у ворота Сан-Маріно (10:0) у матчі 10-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу. Він вийшов на перше місце у гонці бомбардирів європейського відбірного турніру. У Кейна 12 голів у 7 матчах, він обійшов форварда збірної Нідерландів Мемфіса Депая, який забив 11 м'ячів у 9 іграх.

У 2021 році на рахунку гравця, який представляє «Тоттенхем», 16 голів за національну команду. Він побив рекорд, що належав Джорджу Хілсдону – у 1908 році той забив 12 м'ячів. Діксі Дін у 1927 році повторив цей результат.

Загалом на рахунку Гаррі Кейна 48 голів за збірну. У списку найкращих бомбардирів в історії національної команди він обійшов Джиммі Гривза (44 голи) і наздогнав Гарі Лінекера, з яким ділить третє місце. На другому місці Боббі Чарльтон (49), а лідирує у списку Вейн Руні (53).