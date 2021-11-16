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    Боснія і Герцеговина – Україна: онлайн матчу відбору до чемпіонату світу з футболу

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    Українській збірній потрібна тільки перемога - Боснія і Герцеговина – Україна: онлайн матчу відбору до чемпіонату світу з футболу
    Українській збірній потрібна тільки перемога
    фото з відкритих джерел

    Нашій команді потрібна перемога і втрата очок Фінляндією у грі з Францією

    Збірна України завершує груповий турнір кваліфікації до чемпіонату світу. В Зениці, де наша команда зустрінеться з Боснією і Герцеговиною, нам потрібна перемога і бажано з перевагою не менше, ніж у два голи.

    Боснійці втратили шанси поборотися за вихід до стикових матчів, куди потрапляють 10 других команд відбірних груп і дві збірні з Ліги націй. Вони виставлять проти українців напіврезервний склад. Це добре. З іншого боку, Франція також немає турнірної мотивації у грі проти наших конкурентів за друге місце фінів. Чемпіони світу гратимуть не найсильнішими футболістами. Точно не вийде на поле Кіліан Мбаппе, котрий кілька днів тому повторив досягнення Жюста Фонтена. І це погано.

    Як Україні потрапити на чемпіонат світу з футболу: розклади на останній тур у групі D.

    3 хв. М'яч контролюють українці. Господарі пресингують.

    1 хв. МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ.

    Лунає Гімн України. Наші співають.

    9 хвилин до початку матчу. Глядачів на стадіоні в Зениці небагато. Команди вже провели розминки і пішли переодягатися.

    45 хвилин до матчу. Відомі стартові склади. У господарів немає Джеко, П'яніча і Колашинаца.

    Боснія і Герцеговина: Васіль – Сушіч, Ковачевіч (к), Хаджикадуніч, Ахмедходжіч – Прціч, Хаджиахметовіч, Гояк – Менало, Деміровіч, Стевановіч.

    Україна: Бущан – Тимчик, Забарний, Матвієнко,Соболь – Степаненко, Малиновський, Зінченко – Ярмоленко (к), Циганков – Яремчук.

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    Вже відомі дев’ять збірних, які потрапили до фінальної частини чемпіонату світу напряму.

    Також є десять команд, які в березні наступного року гратимуть у стиках (жеребкування – 26 листопада). Серед них – Італія і Португалія.

    Тим часом тренер збірної Петраков назвав основну проблему команди перед матчем з Боснією.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України
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    Боснія і Герцеговина – Україна: онлайн матчу відбору до чемпіонату світу з футболу