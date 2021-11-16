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    Молодіжна збірна України з футболу вирвала перемогу у Сербії

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    Михайло Мудрик був один з найактивніших на полі - Молодіжна збірна України з футболу вирвала перемогу у Сербії
    Михайло Мудрик був один з найактивніших на полі
    Фото: УАФ

    Команда Руслана Ротаня побореться за пряму путівку на чемпіонат Європи

    Молодіжна збірна України в напруженому матчі здолала Сербію і відірвалася і закріпилася на другому місці в турнірній таблиця. Ця гра відкривала друге коло в груповому турнірі і вийшла досить нервовою.

    Українці вже на початку матчу відкрили рахунок: Мудрик пройшов флангом, на паузі витягнув на себе воротаря і захисника і відпасував на Криськіва. Нападник був влучним. Перед перервою наша збірна мала збільшувати рахунок. Криськів заробив пенальті, який взявся виконувати Бондаренко. На жаль, в дуелі сильнішим виявився воротар гостей.

    В другому таймі серби вирівняли гру і зуміли зрівняти рахунок. Мітрович опинився один перед воротами і буквально розстріляв їх.

    До завершення матчу залишалося близько 15 хвилин і українцям їх вистачило. Судаков вдало приклався до м’яча і поцілив у ближній кут воріт – 2:1.

    Після шести матчів збірна України набрала 13 очок і посідає друге місце. Стільки ж у французів, які зараз грають з «Північною Македонією (6 очок після 5-ти ігор). У Фарер – 6 очок (6 матчів), Сербії – 5 (6), Вірменії – 1 (6).

    Напряму до фінальної частини проходять переможці груп. Команди, які посядуть другі місця, розберуть решту путівок за за кількістю набраних очок.

    Наступний, 7 тур пройде 24 березня. Україна на виїзді зустрінеться з Вірменією.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Руслан Ротань
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    Молодіжна збірна України з футболу вирвала перемогу у Сербії