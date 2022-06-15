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    Події в Україні

    Зеленський повідомив про жорстокі бої у Сєвєродонецьку

    Зеленський розповів про жорстокі бої у Сєвєродонецьку - Зеленський повідомив про жорстокі бої у Сєвєродонецьку
    Зеленський розповів про жорстокі бої у Сєвєродонецьку
    фото з відкритих джерел

    За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося

    Українська армія веде бої на Донбасі. За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулось.Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

    «За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося. Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше. Втрати, на жаль, болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію. Тому Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями», – зазначив він.

    Раніше Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по заходу України і заявив, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.

    Зеленський також повідомив, що сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам.

    Також президент анонсував перевірки логістики в армії.

    Теги: росія окупанти зброя армія війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський повідомив про жорстокі бої у Сєвєродонецьку