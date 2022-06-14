Зеленський анонсував нову міжнародну політику України

Глава держави провів розмову з президентом Еквадору

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна відновлюватиме стосунки з країнами Латинської Америки. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

Президент анонсував нову міжнародну політику України.

«Мав розмову з президентом Еквадору. Привітав його з обранням Еквадору членом Ради Безпеки ООН. Поінформував про актуальну ситуацію на полі бою й закликав посилювати тиск на Росію для закінчення цієї війни. І ця розмова з президентом Еквадору, і вчорашня розмова з президентом Гватемали стали тільки початком нашої нової політики щодо відновлення відносин з Латинською Америкою», – сказав Зеленський.

Зеленський також повідомив, що сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам.

Також президент анонсував перевірки логістики в армії.