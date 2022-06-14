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    Політика

    Зеленський анонсував нову міжнародну політику України

    Зеленський поспілкувався з президентом Еквадору Гільєрмо Лассо - Зеленський анонсував нову міжнародну політику України
    Зеленський поспілкувався з президентом Еквадору Гільєрмо Лассо
    фото: Офіс президента

    Глава держави провів розмову з президентом Еквадору

    Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна відновлюватиме стосунки з країнами Латинської Америки. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

    Президент анонсував нову міжнародну політику України.

    «Мав розмову з президентом Еквадору. Привітав його з обранням Еквадору членом Ради Безпеки ООН. Поінформував про актуальну ситуацію на полі бою й закликав посилювати тиск на Росію для закінчення цієї війни. І ця розмова з президентом Еквадору, і вчорашня розмова з президентом Гватемали стали тільки початком нашої нової політики щодо відновлення відносин з Латинською Америкою», – сказав Зеленський.

    Зеленський також повідомив, що сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам.

    Також президент анонсував перевірки логістики в армії.

    Теги: росія окупанти ООН війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський анонсував нову міжнародну політику України