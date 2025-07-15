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Визначився суперник України в плей-оф чемпіонату Європи з баскетболу U20

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначився суперник України в плей-оф чемпіонату Європи з баскетболу U20
Україна в 1/8 фіналу протистоятиме переможцю групи D – збірній Сербії

Наша молодіжна команда посіла четверте місце в групі С

Визначився суперник збірної України в першому раунді плей-оф чемпіонату Європи U-20. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша молодіжна команда, яка посіла четверте місце в групі С, в рамках 1/8 фіналу протистоятиме переможцю групи D – збірній Сербії. Матч відбудеться в середу, 16 липня, о 15:30.

Сербія виграла всі три матчі групового раунду, здолавши Ісландію (90:76), Словенію (98:54) та Францію (84:65).

Наша команда, нагадаємо, всі три матчі групового раунду програла, поступившись Німеччині (62:65), Бельгії (55:65) та Італії (60:80).

Команда, яка виграє в парі Сербія – Україна, в чвертьфіналі зіграє проти переможця пари Чехія – Іспанія. Команда, яка зазнає поразки в нашій парі, протистоятиме збірній, яка програє в парі Чехія – Іспанія в рамках турніру за 9-16 місця.

Розклад усіх матчів 1/8 фіналу, які відбудуться 16 липня

  • 13:00 Ізраїль – Румунія
  • 13:00 Чехія – Іспанія
  • 15:30 Італія – Ісландія
  • 15:30 Сербія – Україна
  • 18:00 Польша – Литва
  • 18:00 Греція – Фінляндія
  • 20:30 Греція – Словенія
  • 20:30 Франція – Бельгія

Нагадаємо, чоловіча збірна України U-20 поступилась команді Бельгії в своєму другому матчі групового раунду чемпіонату Європи U-20.

Ключовою в цьому матчі стала четверта чверть. Після рівних 30 хвилин гри, протягом яких максимальне лідерство однієї з команд сягало 8 очок (максимальна перевага України в першій чверті), бельгійці зробили ключовий ривок наприкінці гри. Суперник виграв четверту чверть 20:10, відігравши свій найкращий відтинок в матчі, як в нападі, так і в захисті. Збірна України, яка мала перевагу на старті заключної десятихвилинки, на жаль, втримати цю перевагу не змогла.

У збірної України найефективнішим в цьому матчі став форвард Данііл Сипало, у якого 9 очок, 8 підбирань, 3 передачі, 2 блок-шота та 2 перехоплення в активі (РЕ 17).

Чемпіонат Європи U-20. Дивізіоні А. Група С

Іракліон, Греція

Україна – Бельгія 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

Україна: Сипало 9 + 8 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення + 2 блок-шота, Сушкін 9 + 6 передач, Колаволе 8, Бутко 5 + 3 перехоплення, Йяму 2 – старт, Кличко 7, Ліщина 5, Упир 5, Романиця 2, Лохманчук 2, Кузнецов 1

Теги: баскетбол

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