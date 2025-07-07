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Українці в Літній лізі НБА: розклад матчів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українці в Літній лізі НБА: розклад матчів
Для Скапінцева це буде третій рік його виступів у Літній лізі

Літня ліга НБА – традиційний турнір, який щороку збирає молодих гравців, новачків і таланти з усього світу

Захисник Максим Шульга та центровий Дмитро Скапінцев цього літа представлятимуть Україну в Літній лізі НБА. Про це повідомляє «Главком».

Літня ліга НБА – традиційний турнір, який щороку збирає молодих гравців, новачків і таланти з усього світу.

Шульга виступить за «Бостон Селтікс», які нещодавно обрали його на драфті під 57-м піком, а Скапінцев приєднався до складу «Портленд Трейл Блейзерс».

Розклад матчів за участі команд українських баскетболістів

«Бостон Селтікс»

  • 11 липня, 23:00: «Бостон Селтікс» – «Мемфіс Гріззліс»
  • 13 липня, 00:30: «Бостон Селтікс» – «Нью-Йорк Нікс»
  • 14 липня, 03:00: «Бостон Селтікс» – «Маямі Гіт»
  • 17 липня, 04:00: «Бостон Селтікс» – «Лос-Анджелес Лейкерс»
  • Матч 5: дата та суперник уточнюються

«Портленд Трейл Блейзерс»

  • 12 липня, 06:00: «Портленд Трейл Блейзерс» – «Голден Стейт Ворріорс»
  • 13 липня, 05:30: «Портленд Трейл Блейзерс» – «Мемфіс Гріззліс»
  • 16 липня, 05:00: «Портленд Трейл Блейзерс» – «Нью-Орлеан Пеліканс»
  • 18 липня, 03:00: «Портленд Трейл Блейзерс» – «Х’юстон Рокетс»

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: Максим Шульга баскетбол НБА

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