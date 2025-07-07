Українці в Літній лізі НБА: розклад матчів
Літня ліга НБА – традиційний турнір, який щороку збирає молодих гравців, новачків і таланти з усього світу
Захисник Максим Шульга та центровий Дмитро Скапінцев цього літа представлятимуть Україну в Літній лізі НБА. Про це повідомляє «Главком».
Літня ліга НБА – традиційний турнір, який щороку збирає молодих гравців, новачків і таланти з усього світу.
Шульга виступить за «Бостон Селтікс», які нещодавно обрали його на драфті під 57-м піком, а Скапінцев приєднався до складу «Портленд Трейл Блейзерс».
Розклад матчів за участі команд українських баскетболістів
«Бостон Селтікс»
- 11 липня, 23:00: «Бостон Селтікс» – «Мемфіс Гріззліс»
- 13 липня, 00:30: «Бостон Селтікс» – «Нью-Йорк Нікс»
- 14 липня, 03:00: «Бостон Селтікс» – «Маямі Гіт»
- 17 липня, 04:00: «Бостон Селтікс» – «Лос-Анджелес Лейкерс»
- Матч 5: дата та суперник уточнюються
«Портленд Трейл Блейзерс»
- 12 липня, 06:00: «Портленд Трейл Блейзерс» – «Голден Стейт Ворріорс»
- 13 липня, 05:30: «Портленд Трейл Блейзерс» – «Мемфіс Гріззліс»
- 16 липня, 05:00: «Портленд Трейл Блейзерс» – «Нью-Орлеан Пеліканс»
- 18 липня, 03:00: «Портленд Трейл Блейзерс» – «Х’юстон Рокетс»
Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.
До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».