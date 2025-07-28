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Збірна України U-18 програла Румунії на Євробаскеті

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України U-18 програла Румунії на Євробаскеті
У вівторок, 29 липня, о 13:00 збірна України зіграє проти збірної Грузії

Головними проблемами українців у матчі з Румунією стали точні триочкові суперника

Юнацька чоловіча збірна України U-18 зазнала своєї другої поразки на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, який проходить в Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Підопічні Дмитра Забірченка в третьому турі групового етапу поступились господарям 67:90.

В цілому збірна України виглядала непогано і грала на рівних з суперниками за виключенням останньої хвилини першої чверті, коли пропустили ривок суперника 1:10, а також в середині другої чверті, коли перевага Румунії виросла з 6 очок до 20. Надалі гра була рівною і на вдалі моменти Румунії наші хлопці намагались відповідати своїми вдалими відрізками.

Збірна України мінімально виграла підбирання 40:39, в тому числі була кращою на чужому щиті 17:12, не сильно програла за очками після втрат (16:22), в швидких відривах (13:18) та з фарби (30:40).

Головними проблемами українців в цьому матчі стали точні триочкові суперника (13/30 або 43%), причому часто румуни кидали вільні кидки, оскільки наші гравці не встигали в захисті. Також відзначимо, що при лише 12 підбираннях на чужому щиті, Румунія набрала 22 очка другого шансу.

Найрезультативнішим в матчі в складі збірної України став Григорій Леськів з 15 очками, Владислав Сіннік зупинився в одному підбиранні від дабл-даблу – 10 очок і 9 підбирань.

Сьогодні на чемпіонаті Європи вихідний, а у вівторок, 29 липня, о 13:00 збірна України зіграє проти збірної Грузії.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В

Пітешті, Румунія. Група В

Україна – Румунія 67:90 (17:26, 14:24, 15:21, 21:19)

Україна: Змієвський 7, Гогуленко 9, Білоус 4 + 6 підбирань, Житеньов 3, Сіннік 10 + 9 підбирань – старт; Леськів 15, Зігельшіффер 11 + 6 підбирань, Манець 4, Рижков 2, Трофімов 2, Шепель 0, Третяк 0.

Нагадаємо, у другому матчі групового етапу підопічні Дмитра Забірченка здобули непросту перемогу над Азербайджаном 71:67.

Теги: баскетбол

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