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Депутатка Держдуми заявила, що затримання російського баскетболіста у Франції вигідне Україні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Депутатка Держдуми заявила, що затримання російського баскетболіста у Франції вигідне Україні
Касаткіна звинувачують у «змові з метою здійснення комп'ютерного шахрайства» та «участь у шахрайстві»

Журова: Уся ця ситуація схожа на провокацію

Одіозна депутатка Держдуми РФ та олімпійська чемпіонка Світлана Журова прокоментувала затримання Францією російського баскетболіста Данила Касаткіна. Про це повідомляє «Главком».

«Уся ця ситуація схожа на провокацію. Звідки там узявся б/у комп'ютер, як він потрапив до нашого спортсмена – все це питання. І виглядає вся ситуація дуже дивно. Нині такі випадки дуже вигідні нашим ворогам, зокрема Україні. Зараз важливо, щоб усе для нього завершилося найкращим чином», – заявила Журова.

Нагадаємо, у Франції після запиту США затримали 26-річного російського баскетболіста Данила Касаткіна.

США підозрює баскетболіста в участі в хакерському угрупуванні, яке займалося вимаганням коштів. 

Касаткіна затримали 21 червня у паризькому аеропорту Шарль-де-Голль одразу після прильоту. 8 липня паризький суд залишив його під вартою.

За версією слідства, баскетболіст брав участь у переговорах про виплату викупу від імені хакерської групи, від дій якої з 2020 по 2022 рік, як повідомляється, постраждали близько 900 компаній.

Касаткіна звинувачують у «змові з метою здійснення комп'ютерного шахрайства» та «участь у шахрайстві».

Сам баскетболіст не визнає провини. Його адвокат Фредерік Бело заявив, що Касаткін «цілком не розуміється на комп'ютерах і навіть не може встановити додаток» на ньому.

«Він нічого не чіпав на комп'ютері: його або зламали, або хакер продав йому комп'ютер, щоб той діяв під прикриттям іншої людини», – сказав юрист.

Касаткін народився 25 січня 1999 року. Його зріст – 198 см, ігрове амплуа – захисник.

Данило Касаткін грав за російський клуб «МБА-МАІ». На початку липня клуб оголосив, що він залишає команду, де провів чотири роки. За цей час Касаткін взяв участь у 172 матчах та двічі ставав бронзовим призером Кубка Росії.

Теги: росія баскетбол

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