Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився розклад матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Визначився розклад матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027
Розпочне відбір на Євробаскет-2027 Україна виїзним матчем з Чорногорією

Українська збірна потрапила до групи Е, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану

ФІБА опублікувала календар матчів жіночих збірних у першому раунді кваліфікації на чемпіонат Євробаскет-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українська збірна потрапила до групи Е, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.

Матчі першого раунду заплановано провести 9-19 листопада 2025 року і 8-18 березня 2026 року. В кожному міжнародному вікні буде по три ігрових дня для кожної збірної. 

Відзначимо, що розпочне відбір на Євробаскет-2027 Україна виїзним матчем з Чорногорією, після чого гратиме два номінально домашні матчі. У березні 2026 року Україна спершу прийматиме Чорногорію, а потім відправиться на виїзд – спочатку в Болгарію, а звідти у Азербайджан.  

Відповідно до формату, до другого раунду вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця.

Календар матчів у групі Е

12 листопада
Азербайджан – Болгарія
Чорногорія – Україна

15 листопада
Україна – Болгарія
Азербайджан – Чорногорія

18 листопада
Україна – Азербайджан
Болгарія – Чорногорія

11 березня
Болгарія – Азербайджан
Україна – Чорногорія

14 березня
Болгарія – Україна
Чорногорія – Азербайджан

17 березня
Чорногорія – Болгарія
Азербайджан – Україна

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна займає четверте місце в загальному заліку сезону Жіночої серії 3х3
Визначилися суперники збірної України з баскетболу 3х3 на етапі Жіночої серії у Сумгаїті
22 липня, 15:40
Україна посіла 16 місце на молодіжному чемпіонаті Європи з баскетболу
Визначилося місце збірної України з баскетболу на чемпіонаті Європи U-20
21 липня, 10:04
Шульга не здійснив жодної втрати за 25 хвилин ігрового часу
Шульга віддав вісім результативних передач в матчі Літньої ліги НБА
15 липня, 10:33
Касаткіна звинувачують у «змові з метою здійснення комп'ютерного шахрайства» та «участь у шахрайстві»
Депутатка Держдуми заявила, що затримання російського баскетболіста у Франції вигідне Україні
11 липня, 12:51
У минулому Зотов грав у складі «Йонави
Плеймейкер збірної України з баскетболу продовжить карʼєру в Австрії
11 липня, 10:57
Кубок НБА стартує 31 жовтня
Стали відомі склади груп на Кубок НБА
10 липня, 15:15
Сьогодні, 10 липня, команда прибула до Греції, де проходитиме турнір
Визначився склад збірної України з баскетболу U-20 на чемпіонат Європи
10 липня, 14:55
Латвія – Україна 83:78
Збірна України з баскетболу U-20 зазнала поразки у товариській грі з Латвією
2 липня, 11:42
Україна зіграє з Латвією у Ризі
Молодіжна збірна України з баскетболу зіграє контрольний матч проти Латвії
1 липня, 14:10

Новини

Депутатка Думи влаштувала істерику через відмову українки Харькової робити фото з російським військовим
Депутатка Думи влаштувала істерику через відмову українки Харькової робити фото з російським військовим
Латвія відмовилася давати візу президенту Міжнародної шахової федерації з Росії
Латвія відмовилася давати візу президенту Міжнародної шахової федерації з Росії
Українці судитимуть гру другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій
Українці судитимуть гру другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій
Визначився розклад матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027
Визначився розклад матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027
«Полісся» – «Санта Колома»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій
«Полісся» – «Санта Колома»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій
ЗСУ ліквідували окупанта, який був переможцем Кубка Росії з легкої атлетики
ЗСУ ліквідували окупанта, який був переможцем Кубка Росії з легкої атлетики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
16K
Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
6238
Залужний пояснив, перед яким вибором стоятиме Росія у 2026 році
6209
Названо країну, яка стала головним імпортером мазуту з Росії
6077
Туристи змінюють вподобання: у Європі відбувається революція у подорожах

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua