Усик звернувся до збірної Англії: «Вибач. Україна – чемпіон!»

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу впевнений у перемозі команди Андрія Шевченка

Олександр Усик, який восени проведе титульний поєдинок у суперважкій вазі проти Ентоні Джошуа, впевнений, що збірна України з футболу обіграє національну команду Англії в чвертьфінальному матчі Євро-2020. Гра відбудеться в Римі 3 липня.

«Вибач, Англіє, Україна переможе тебе. Україна – чемпіон!» – сказав Усик у відео.

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Збірна України в 1/8 фіналу Євро-2020 в додатковий час взяла гору над командою Швеції (2:1). Англія виграла свою групу, а в 1/8 фіналу обіграла Німеччину з рахунком 2:0. Англійці не пропустили жодного гола на турнірі.

Нагадаємо, в матчі зі Швецією форвард Артем Довбик перевершив досягнення Мішеля Платіні.