  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Вся країна пишається». Поліція Миколаївщини підтримала збірну України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліція Миколаївській області та ансамбль &laquo;Південний Патруль&raquo; записали музичне відео - «Вся країна пишається». Поліція Миколаївщини підтримала збірну України
    Поліція Миколаївській області та ансамбль «Південний Патруль» записали музичне відео
    фото: скрін-шот

    «Наш ансамбль «Південний патруль» присвятив спортсменам власну пісню»

    Поліція Миколаївській області та ансамбль «Південний Патруль» записали музичне відео, щоб підтримати збірну України на Євро-2020. Відео опублікували на Facebook-сторінці і YouTube-каналі поліції Миколаївській області.

    «Вся країна пишається здобутками нашої збірної, і поліцейські не виняток. Наш ансамбль «Південний патруль» присвятив спортсменам власну пісню, та всі ми висловлюємо свою підтримку та захоплення», – розповів начальник ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергей Шайхет.


    Матч між збірними України та Англії відбудеться 3 липня в Римі.

    У 1/8 фіналу збірна України обіграла Швецію з рахунком 2:1 в додатковий час.

    Вболівальники й з України, які не встигли відсидіти на самоізоляції, на гру не потраплять.

    На стадіон натомість збираються прийти вболівальники з української діаспори, чисельність якої в Італії наближається до 250 тисяч.

    Читайте також:
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Україна поліція навколофутбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Вся країна пишається». Поліція Миколаївщини підтримала збірну України