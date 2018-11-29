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    Збірна України втратила одну сходинку у рейтингу ФІФА, пропустивши Словаччину

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    Збірна України з футболу - Збірна України втратила одну сходинку у рейтингу ФІФА, пропустивши Словаччину
    Збірна України з футболу
    Фото Павла Кубанова

    За підсумками листопада 2018 року «синьо-жовті» займають 28-ме місце

    У четвер, 29 листопада, ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних.

    У ньому збірна України посідає 28-му сходинку, маючи 1482 бали, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    У новому рейтингу, після матчів у листопаді з командами Словаччини (1:4) та Туреччини (0:0), збірна України перебуває на 28-му місці, втративши за місяць одну позицію.

    Саме словаки завдяки очному поєдинку із «синьо-жовтими» й обійшли нашу країну.

    Серед представників Європи наша національна команда наразі перебуває на 18-й сходинці.

    Рейтинг ФІФА з футболу

    Станом на 29 листопада

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    1 (1). Бельгія – 1727
    2 (2). Франція – 1726
    3 (3). Бразилія – 1676
    4 (4). Хорватія – 1634
    5 (5). Англія – 1631
    6 (7). Португалія – 1614
    7 (6). Уругвай – 1609
    8 (8). Швейцарія – 1599
    9 (9). Іспанія – 1591
    10 (10). Данія – 1589
    11 (12). Аргентина – 1582
    12 (11). Колумбія – 1575
    13 (13). Чилі – 1565
    14 (17). Швеція – 1560
    14 (15). Нідерланди – 1560
    16 (14). Німеччина – 1558
    17 (16). Мексика – 1540
    18 (19). Італія – 1539
    19 (18). Уельс – 1525
    20 (21). Польща – 1518
    20 (20). Перу – 1518
    22 (24). Австрія – 1509
    23 (25). Сенегал – 1505
    24 (26). Румунія – 1501
    25 (23). США – 1497
    26 (22). Туніс – 1493
    27 (28). Словаччина – 1483
    28 (27). УКРАЇНА – 1482
    29 (30). Іран – 1481
    29 (35). Сербія – 1481

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