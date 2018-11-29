Збірна України втратила одну сходинку у рейтингу ФІФА, пропустивши Словаччину
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Розсилка
За підсумками листопада 2018 року «синьо-жовті» займають 28-ме місце
У четвер, 29 листопада, ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних.
У ньому збірна України посідає 28-му сходинку, маючи 1482 бали, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
У новому рейтингу, після матчів у листопаді з командами Словаччини (1:4) та Туреччини (0:0), збірна України перебуває на 28-му місці, втративши за місяць одну позицію.
Саме словаки завдяки очному поєдинку із «синьо-жовтими» й обійшли нашу країну.
Серед представників Європи наша національна команда наразі перебуває на 18-й сходинці.
Рейтинг ФІФА з футболу
Станом на 29 листопада
1 (1). Бельгія – 1727
2 (2). Франція – 1726
3 (3). Бразилія – 1676
4 (4). Хорватія – 1634
5 (5). Англія – 1631
6 (7). Португалія – 1614
7 (6). Уругвай – 1609
8 (8). Швейцарія – 1599
9 (9). Іспанія – 1591
10 (10). Данія – 1589
11 (12). Аргентина – 1582
12 (11). Колумбія – 1575
13 (13). Чилі – 1565
14 (17). Швеція – 1560
14 (15). Нідерланди – 1560
16 (14). Німеччина – 1558
17 (16). Мексика – 1540
18 (19). Італія – 1539
19 (18). Уельс – 1525
20 (21). Польща – 1518
20 (20). Перу – 1518
22 (24). Австрія – 1509
23 (25). Сенегал – 1505
24 (26). Румунія – 1501
25 (23). США – 1497
26 (22). Туніс – 1493
27 (28). Словаччина – 1483
28 (27). УКРАЇНА – 1482
29 (30). Іран – 1481
29 (35). Сербія – 1481