Збірна України залишилася у четвертому десятку в оновленому рейтингу ФІФА

Національна команда України починає новий, 2018-й рік на 35-й сходинці

У четвер, 18 січня, Міжнародна футбольна федерація опублікувала оновлений рейтинг національних футбольних збірних. Цей рейтинг є прем’єрним у 2018 році, і Україна у ньому зайняла 35-те місце. Власне, цю ж позицію українська команда займала й у грудні – у попередньому рейтингу. Загалом, у топ-десятці змін не відбулося – усі

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Збірна України з футболу

Національна команда України починає новий, 2018-й рік на 35-й сходинці

У четвер, 18 січня, Міжнародна футбольна федерація опублікувала оновлений рейтинг національних футбольних збірних.

Цей рейтинг є прем’єрним у 2018 році, і Україна у ньому зайняла 35-те місце.

Власне, цю ж позицію українська команда займала й у грудні – у попередньому рейтингу.

Загалом, у топ-десятці змін не відбулося – усі збірні залишилися на попередніх місцях, що і у грудні.

Найсильнішою командою у світі наразі є Німеччина. У трійку також входять збірні Бразилії та Португалії.

Водночас, Хорватія випередила Англію та Мексику у боротьбі за 15-ту сходинку.

Додамо, що Росія, яка прийматиме Чемпіонат світу 2018 року, перебуває аж на 62-й сходинці (піднялася на два рядки у порівнянні з попереднім рейтингом).

Нагадаємо, в останньому своєму матчі збірна України у Львові перемогла команду Словаччини.

Рейтинг національних збірних з футболу за версією ФІФА

Станом на 18 січня 2018 року

1. Німеччина – 1602

2. Бразилія – 1483

3. Португалія – 1358

4. Аргентина – 1348

5. Бельгія – 1325

6. Іспанія – 1231

7. Польща – 1209

8. Швейцарія – 1190

9. Франція – 1183

10. Чилі – 1147

11. Перу – 1128

12. Данія – 1099

13. Колумбія – 1078

14. Італія – 1052

15. Хорватія – 1048

16. Англія – 1047

17. Мексика – 1032

18. Швеція – 1000

19. Вельс – 985

20. Ісландія – 959

21. Нідерланди – 952

22. Уругвай – 924

...35. Україна – 781

...62. Росія – 534

Додамо, що «Главком» не залишив без уваги команди, які пропустять світову першість.

Усі збірні, які виступлять на Мундіалі-2018, визначилися 16 листопада.