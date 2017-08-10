Збірна України залишилася у четвертому десятку в оновленому рейтингу ФІФА
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Розсилка
Національна команда України починає новий, 2018-й рік на 35-й сходинці
У четвер, 18 січня, Міжнародна футбольна федерація опублікувала оновлений рейтинг національних футбольних збірних.
Цей рейтинг є прем’єрним у 2018 році, і Україна у ньому зайняла 35-те місце.
Власне, цю ж позицію українська команда займала й у грудні – у попередньому рейтингу.
Загалом, у топ-десятці змін не відбулося – усі збірні залишилися на попередніх місцях, що і у грудні.
Найсильнішою командою у світі наразі є Німеччина. У трійку також входять збірні Бразилії та Португалії.
Водночас, Хорватія випередила Англію та Мексику у боротьбі за 15-ту сходинку.
Додамо, що Росія, яка прийматиме Чемпіонат світу 2018 року, перебуває аж на 62-й сходинці (піднялася на два рядки у порівнянні з попереднім рейтингом).
Нагадаємо, в останньому своєму матчі збірна України у Львові перемогла команду Словаччини.
Рейтинг національних збірних з футболу за версією ФІФА
Станом на 18 січня 2018 року
1. Німеччина – 1602
2. Бразилія – 1483
3. Португалія – 1358
4. Аргентина – 1348
5. Бельгія – 1325
6. Іспанія – 1231
7. Польща – 1209
8. Швейцарія – 1190
9. Франція – 1183
10. Чилі – 1147
11. Перу – 1128
12. Данія – 1099
13. Колумбія – 1078
14. Італія – 1052
15. Хорватія – 1048
16. Англія – 1047
17. Мексика – 1032
18. Швеція – 1000
19. Вельс – 985
20. Ісландія – 959
21. Нідерланди – 952
22. Уругвай – 924
...35. Україна – 781
...62. Росія – 534
Додамо, що «Главком» не залишив без уваги команди, які пропустять світову першість.
Усі збірні, які виступлять на Мундіалі-2018, визначилися 16 листопада.