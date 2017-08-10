  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Збірна України залишилася у четвертому десятку в оновленому рейтингу ФІФА

    Національна команда України починає новий, 2018-й рік на 35-й сходинці
    У четвер, 18 січня, Міжнародна футбольна федерація опублікувала оновлений рейтинг національних футбольних збірних. Цей рейтинг є прем’єрним у 2018 році, і Україна у ньому зайняла 35-те місце. Власне, цю ж позицію українська команда займала й у грудні – у попередньому рейтингу. Загалом, у топ-десятці змін не відбулося – усі
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 15:11
    • Розсилка
    Збірна України з футболу
    Збірна України з футболу

    Національна команда України починає новий, 2018-й рік на 35-й сходинці

    У четвер, 18 січня, Міжнародна футбольна федерація опублікувала оновлений рейтинг національних футбольних збірних.

    Цей рейтинг є прем’єрним у 2018 році, і Україна у ньому зайняла 35-те місце.

    Власне, цю ж позицію українська команда займала й у грудні – у попередньому рейтингу.

    Загалом, у топ-десятці змін не відбулося – усі збірні залишилися на попередніх місцях, що і у грудні.

    Найсильнішою командою у світі наразі є Німеччина. У трійку також входять збірні Бразилії та Португалії.

    Водночас, Хорватія випередила Англію та Мексику у боротьбі за 15-ту сходинку.

    Додамо, що Росія, яка прийматиме Чемпіонат світу 2018 року, перебуває аж на 62-й сходинці (піднялася на два рядки у порівнянні з попереднім рейтингом).

    Нагадаємо, в останньому своєму матчі збірна України у Львові перемогла команду Словаччини.

    Читайте також

    Рейтинг національних збірних з футболу за версією ФІФА

    Станом на 18 січня 2018 року

    1. Німеччина – 1602
    2. Бразилія – 1483
    3. Португалія – 1358
    4. Аргентина – 1348
    5. Бельгія – 1325
    6. Іспанія – 1231
    7. Польща – 1209
    8. Швейцарія – 1190
    9. Франція – 1183
    10. Чилі – 1147
    11. Перу – 1128
    12. Данія – 1099
    13. Колумбія – 1078
    14. Італія – 1052
    15. Хорватія – 1048
    16. Англія – 1047
    17. Мексика – 1032
    18. Швеція – 1000
    19. Вельс – 985
    20. Ісландія – 959
    21. Нідерланди – 952
    22. Уругвай – 924
    ...35. Україна – 781
    ...62. Росія – 534

    Додамо, що «Главком» не залишив без уваги команди, які пропустять світову першість.

    Усі збірні, які виступлять на Мундіалі-2018, визначилися 16 листопада.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Збірна України рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ