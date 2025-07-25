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Юристи баскетболіста Джеймса вимагають творців нейромереж припинити генерувати відео з ним

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юристи баскетболіста Джеймса вимагають творців нейромереж припинити генерувати відео з ним
У складі збірної США Джеймс тричі ставав олімпійським чемпіоном
фото: Kevin Jairaj-Imagn Images/File Photo

У соцмережах почали з'являтися відео, на яких Джеймс зображений вагітним чи безпритульним

Юристи баскетболіста клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса вимагають від творців нейромереж припинити створювати згенеровані відео з образом спортсмена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 404media.

Раніше в соціальних мережах почали з'являтися відео, на яких Леброн зображений вагітним, безпритульним, а також в інших вигаданих ситуаціях.

Зазначається, що представники баскетболіста звернулися до засновника платформи для генерації штучного інтелекту FlickUp Джейсона Стекса з вимогою припинити протиправні дії. У компанії вирішили видалити всіх реалістичних людей із програмного забезпечення Interlink AI.

Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА, визнавався найкращим гравцем регулярного чемпіонату та найціннішим баскетболістом фінальної серії плей-оф. Форвард є рекордсменом ліги за кількістю набраних очок.

У складі збірної США Джеймс тричі ставав олімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, генеральний директор OpenAI Сем Альтман наголосив, що штучний інтелект вже зараз дозволяє зловмисникам легко видавати себе за інших людей, і масштаби цієї загрози лише зростатимуть.

Більше того, деякі фінансові установи досі приймають голосовий відбиток як метод автентифікації. Він підкреслив, що наразі шахраї використовують голосові дзвінки, але незабаром з’являться відеодзвінки, які неможливо буде відрізнити від справжніх.

«Мене лякає, що деякі фінансові установи досі приймають голосовий відбиток як метод автентифікації. Ви називаєте фразу – і гроші переказують. Це божевілля», – додав він.

Раніше ФБР вже застерігало від ШІ-злочинів, у яких зловмисники використовують технології для імітації голосу чи зовнішності інших людей – зокрема, батьків намагалися ошукати, переконавши їх, що їхні діти в небезпеці. У липні стало відомо, що хтось використав голосову імітацію держсекретаря США Марко Рубіо, аби контактувати з іноземними міністрами та американськими політиками.

Теги: баскетбол Леброн Джеймс штучний інтелект

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