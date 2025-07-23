Жіноча збірна України дізналася суперників у відборі на Євробаскет-2027

Українська збірна потрапила до групи Е, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану

Матчі першого раунду відбору заплановано провести 9-19 листопада 2025 року і 8-18 березня 2026 року

Національна жіноча збірна отримала суперників по першому раунду кваліфікації Євробаскету-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Жеребкування відбулось у Мюнхені, Німеччина.

Українська збірна потрапила до групи Е, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.

Збірна Чорногорії виграла відбіркову групу на Євробаскет-2025 зі Швейцарією, Люксембургом та Боснією (здобула чотири перемоги в шести іграх), а ось на чемпіонаті Європи програла всі три матчі і посіла підсумкове 15-те місце. Грала на останніх восьми чемпіонатах Європи.

Збірна Болгарії у відборі на чемпіонат Європи-2025 зайняла останнє місце в групі зі Словенією, Угорщиною та Фінляндією, вигравши два матчі з шести. Востаннє збірна Болгарії грала на чемпіонаті Європи ще у 1997 році.

Збірна Азербайджану у минулому відборі вперше намагалась потрапити на чемпіонат Європи. У групі з Бельгією, Литвою та Польщею Азербайджан зазнав шести поразок і зайняв останнє місце.

Матчі першого раунду заплановано провести 9-19 листопада 2025 року і 8-18 березня 2026 року. В кожному міжнародному вікні буде по три ігрових дня для кожної збірної.

Відповідно до формату, до другого раунду вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця.

Там до цих команд приєднаються 7 збірних, які гратимуть у відборі на чемпіонат світу-2026 - Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина. Вони сформують шість груп по чотири команди в кожній. По дві кращі команди з кожної групи вийдуть на чемпіонат Європи.

Чемпіон Європи-2025 збірна Бельгії, а також Фінляндія, Литва та Швеція як співгосподарки Євробаскету-2027 автоматично отримали путівки на чемпіонат Європи. Вони сформують окрему групу і будуть грати між собою під час міжнародних вікон.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)

Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)

Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)

Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс