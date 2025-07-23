Жіноча збірна України дізналася суперників у відборі на Євробаскет-2027
Матчі першого раунду відбору заплановано провести 9-19 листопада 2025 року і 8-18 березня 2026 року
Національна жіноча збірна отримала суперників по першому раунду кваліфікації Євробаскету-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Жеребкування відбулось у Мюнхені, Німеччина.
Українська збірна потрапила до групи Е, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.
Збірна Чорногорії виграла відбіркову групу на Євробаскет-2025 зі Швейцарією, Люксембургом та Боснією (здобула чотири перемоги в шести іграх), а ось на чемпіонаті Європи програла всі три матчі і посіла підсумкове 15-те місце. Грала на останніх восьми чемпіонатах Європи.
Збірна Болгарії у відборі на чемпіонат Європи-2025 зайняла останнє місце в групі зі Словенією, Угорщиною та Фінляндією, вигравши два матчі з шести. Востаннє збірна Болгарії грала на чемпіонаті Європи ще у 1997 році.
Збірна Азербайджану у минулому відборі вперше намагалась потрапити на чемпіонат Європи. У групі з Бельгією, Литвою та Польщею Азербайджан зазнав шести поразок і зайняв останнє місце.
Матчі першого раунду заплановано провести 9-19 листопада 2025 року і 8-18 березня 2026 року. В кожному міжнародному вікні буде по три ігрових дня для кожної збірної.
Відповідно до формату, до другого раунду вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця.
Там до цих команд приєднаються 7 збірних, які гратимуть у відборі на чемпіонат світу-2026 - Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина. Вони сформують шість груп по чотири команди в кожній. По дві кращі команди з кожної групи вийдуть на чемпіонат Європи.
Чемпіон Європи-2025 збірна Бельгії, а також Фінляндія, Литва та Швеція як співгосподарки Євробаскету-2027 автоматично отримали путівки на чемпіонат Європи. Вони сформують окрему групу і будуть грати між собою під час міжнародних вікон.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.
Розширений склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
- Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі
Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс