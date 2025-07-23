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Жіноча збірна України дізналася суперників у відборі на Євробаскет-2027

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна України дізналася суперників у відборі на Євробаскет-2027
Українська збірна потрапила до групи Е, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану

Матчі першого раунду відбору заплановано провести 9-19 листопада 2025 року і 8-18 березня 2026 року

Національна жіноча збірна отримала суперників по першому раунду кваліфікації Євробаскету-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Жеребкування відбулось у Мюнхені, Німеччина.

Українська збірна потрапила до групи Е, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.

Збірна Чорногорії виграла відбіркову групу на Євробаскет-2025 зі Швейцарією, Люксембургом та Боснією (здобула чотири перемоги в шести іграх), а ось на чемпіонаті Європи програла всі три матчі і посіла підсумкове 15-те місце. Грала на останніх восьми чемпіонатах Європи.

Збірна Болгарії у відборі на чемпіонат Європи-2025 зайняла останнє місце в групі зі Словенією, Угорщиною та Фінляндією, вигравши два матчі з шести. Востаннє збірна Болгарії грала на чемпіонаті Європи ще у 1997 році.

Збірна Азербайджану у минулому відборі вперше намагалась потрапити на чемпіонат Європи. У групі з Бельгією, Литвою та Польщею Азербайджан зазнав шести поразок і зайняв останнє місце.

Матчі першого раунду заплановано провести 9-19 листопада 2025 року і 8-18 березня 2026 року. В кожному міжнародному вікні буде по три ігрових дня для кожної збірної.

Відповідно до формату, до другого раунду вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця.

Там до цих команд приєднаються 7 збірних, які гратимуть у відборі на чемпіонат світу-2026 - Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина. Вони сформують шість груп по чотири команди в кожній. По дві кращі команди з кожної групи вийдуть на чемпіонат Європи.

Чемпіон Європи-2025 збірна Бельгії, а також Фінляндія, Литва та Швеція як співгосподарки Євробаскету-2027 автоматично отримали путівки на чемпіонат Європи. Вони сформують окрему групу і будуть грати між собою під час міжнародних вікон.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

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