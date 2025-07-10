Стали відомі склади груп на Кубок НБА

Розіграш Кубка НБА відбудеться у кілька етапів

Національна баскетбольна асоціація (НБА) провела жеребкування Кубка НБА. Про це повідомляє «Главком».

Сам розіграш відбудеться у кілька етапів – груповий етап з 31 жовтня по 28 листопада, чвертьфінали з 9 по 10 грудня, півфінали – 13 грудня, а фінал – 13 грудня.

Склад груп на Кубок НБА

Західна конференція

Група А. «Міннесота Тімбервулвз», «Оклахома-Сіті Тандер», «Фінікс Санз», «Сакраменто Кінгз», «Юта Джаз».

Група В. «Даллас Маверікс», «Лос-Анджелес Кліпперс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфіс Гріззліз», «Нью-Орлеан Пеліканс».

Група С. «Денвер Наггетс», «Голден Стейт Уорріорз», «Х'юстон Рокетс», «Портленд Трейл Блейзерс», «Сан-Антоніо Сперс».

Східна конференція

Група А. «Атланта Хоукс», «Клівленд Кавальєрс», «Індіана Пейсерс», «Торонто Репторс», «Вашингтон Візардс».

Група В. «Бостон Селтікс», «Бруклін Нетс», «Детройт Пістонс», «Орландо Меджік», «Філадельфія Сіксерс».

Група С. «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Майамі Хіт», «Мілуокі Бакс», «Нью-Йорк Нікс».

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».