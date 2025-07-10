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Стали відомі склади груп на Кубок НБА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стали відомі склади груп на Кубок НБА
Кубок НБА стартує 31 жовтня
фото: Reuters

Розіграш Кубка НБА відбудеться у кілька етапів

Національна баскетбольна асоціація (НБА) провела жеребкування Кубка НБА. Про це повідомляє «Главком».

Сам розіграш відбудеться у кілька етапів – груповий етап з 31 жовтня по 28 листопада, чвертьфінали з 9 по 10 грудня, півфінали – 13 грудня, а фінал – 13 грудня.

Склад груп на Кубок НБА

Західна конференція

  • Група А. «Міннесота Тімбервулвз», «Оклахома-Сіті Тандер», «Фінікс Санз», «Сакраменто Кінгз», «Юта Джаз».
  • Група В. «Даллас Маверікс», «Лос-Анджелес Кліпперс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфіс Гріззліз», «Нью-Орлеан Пеліканс».
  • Група С. «Денвер Наггетс», «Голден Стейт Уорріорз», «Х'юстон Рокетс», «Портленд Трейл Блейзерс», «Сан-Антоніо Сперс».

Східна конференція

  • Група А. «Атланта Хоукс», «Клівленд Кавальєрс», «Індіана Пейсерс», «Торонто Репторс», «Вашингтон Візардс».
  • Група В. «Бостон Селтікс», «Бруклін Нетс», «Детройт Пістонс», «Орландо Меджік», «Філадельфія Сіксерс».
  • Група С. «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Майамі Хіт», «Мілуокі Бакс», «Нью-Йорк Нікс».

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: НБА баскетбол

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