Україна зіграє з Болгарією в наступному матчі чемпіонату Європи з баскетболу U-18

Переможець пари Болгарія – Україна в наступному матчі зіграє проти переможця пари Словаччина – Ірландія

Жіноча збірна України U-18 посіла четверте місце в групі за підсумком групового раунду на чемпіонаті Європи (Дивізіон В) у Вільнюсі, Литва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наступним суперником нашої команди, яка продовжить виступ в сітці за 9-16 місця, стане команда Болгарії. Болгарська збірна посіла третє місце в групі D, здобувши дві перемоги в чотирьох матчах – над Данією (72:73) та Норвегією (81:69), поступившись при цьому Хорватії (70:91) та Великій Британії (44:76).

Переможець пари Болгарія – Україна в наступному матчі зіграє проти переможця пари Словаччина – Ірландія.

Матч Болгарія – Україна відбудеться у пʼятницю, 11 липня, о 16:30.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».