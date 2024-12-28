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Збірна України з баскетболу залишилася без головного тренера

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Збірна України з баскетболу залишилася без головного тренера
Під керівництвом Степановського збірна України зіграла вісім офіційних матчів, в яких здобула дві перемоги

Збірна України з баскетболу програла чотири стартові матчі відбіркового турніру на чемпіонат Європи

Федерація баскетболу України припинила співпрацю з головним тренером чоловічої збірної України Віталієм Степановським. Тренер очолив національну команду в квітні 2023 року.

Рішення про завершення співпраці прийняли члени виконкому ФБУ на своєму голосуванні 28 грудня. Головною причиною цього став незадовільний результат виступів чоловічої збірної команди України у кваліфікації до Євробаскету-2025.

Нагадаємо, чоловіча збірна України, програла чотири стартові матчі відбіркового турніру на чемпіонат Європи, поступившись в першому ігровому вікні в лютому Словенії та Португалії, а також двічі програвши збірній Ізраїлю у листопаді. До завершення кваліфікації наша збірна проведе ще 2 матчі у лютому та зберігає теоретичні шанси для виходу на Євробаскет. 
 
Загалом під керівництвом Віталія Степановського збірна України зіграла вісім офіційних матчів, в яких здобула дві перемоги. В олімпійській пре-кваліфікації в Стамбулі в серпні 2023 року національна команда, нагадаємо, перемогла Болгарію та Ісландію, поступившись збірним Туреччини та Хорватії.

Ім’я нового головного тренера збірної України буде озвучено днями. Заключні матчі кваліфікації Євробаскету-2025 збірна України зіграє проти Словенії (21 лютого) та Португалії (24 лютого).

Теги: Збірна України баскетбол тренер

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