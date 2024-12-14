Україна вимагає вибачень від ФІФА: що стало причиною

Карта, яка фігурувала під час трансляції жеребкування на відбір до чемпіонату світу 2026 року

Інциднт трапився під час трансляції жеребкування на відбір до чемпіонату світу 2026 року

У Міністерстві закордонних справ закликали ФІФА попросити вибачення за показ карти України без Криму під час трансляції результатів жеребкування на чемпіонат світу 2026 року. Про це написав речник МЗС Георгій Тихий.

«Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не лише діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду, військові злочини та злочин агресії проти України», – написав він. Тихий також закликав ФІФА перепросити.

Нагадаємо, під час трансляції жеребкування на відбір до чемпіонату світу 2026 року у ФІФА пояснювали, що низку збірних розведуть по різних групах, тож деякі не можуть зіграти одна проти одної, як-от Україна та Білорусь, Косово і Сербія, Вірменія та Азербайджан тощо. Саме тоді на екрані з’явилася мапа, де Україна була зображена без Криму.

Нагадаємо, що 13 грудня, в Цюриху відбулося жеребкування групового етапу відбору чемпіонату світу 2026 року у зоні УЄФА. Збірна України потрапила до групи D. Суперниками нашої збірної стали: переможець поєдинку 1/4 Ліги націй Франція – Хорватія, Ісландія, Азербайджан.

До слова, Росію було відсторонено від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.