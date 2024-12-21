Головна Спорт Публікації
search button user button menu button

Усик – Ф'юрі. Все, що потрібно знати про бій-реванш

бій тисячоліття
Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Усик – Ф'юрі. Все, що потрібно знати про бій-реванш
Фахівці та прихильник боксу називають майбутню зустріч українця і британця «боєм тисячоліття»

Весь боксерський світ з нетерпінням чекає на другий поєдинок між Усиком та Ф'юрі

Вже сьогодні, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройде грандіозний вечір боксу, під час якого відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBO у суперважкій вазі. Фахівці та прихильник боксу називають майбутню зустріч «боєм тисячоліття».

Коли і де дивитися бій Усик – Ф'юрі в Україні

В Україні транслятором бою Усик – Ф'юрі буде сервіс «Мегого». Для перегляду всього вечору боксу та поєдинку Усик – Ф'юрі українцям необхідно придбати одну з підписок – «Оптимальна», «Максимальна», «Спорт», «MEGOPACK XL». Трансляція буде доступна в підрозділі «Єдиноборства» розділу «Спорт» на каналі «MEGOGO Гонг», а також на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення». 

Бій-реванш Усик – Фʼюрі транслюватиме DAZN. Для перегляду поєдинку потрібно мати підписку на сервіс, яка коштує 370 гривень на місяць, а вже потім потрібно придбати PPV за 824 гривні.

Точний час початку бою наразі невідомий. Попередній поєдинок між британцем та українцем, який також відбувся в Саудівській Аравії, розпочався приблизно о 01:30 за київським часом.

Розклад сил перед боєм Усик – Ф'юрі

Під час церемонії зважування Усик показав рекордну для себе вагу – 102,5 кг. Тайсон став майже на 9 кг важчим, ніж перед першим боєм – 127,4 кг.

Нагадаємо, що під час першого бою з Фʼюрі вага українця склала 101,2 кг. Британець тоді важив 118,8 кг.

Під час церемонії зважування Усик показав рекордну для себе вагу – 102,5 кг
Під час церемонії зважування Усик показав рекордну для себе вагу – 102,5 кг

Олександр також є нижчим за свого суперника – 191 см проти 206 см. Крім того, українець має менший розмах рук – 198 см проти 216 см. Однак, Усик є більш технічним боксером, який також краще працює ногами. Саме ці фактори дозволили українця здобути перемогу в першому поєдинку.

Прогноз вболівальників та представників боксерського середовища на бій Усик – Ф'юрі

Думки експертів напередодні бою розділилися. Частина з них прогнозує, що Усик вдруге здолає Ф'юрі. Однак, є й такі, які вважають, що британець все ж може перемогти українця.

Усик – Ф'юрі. Все, що потрібно знати про бій-реванш фото 1

Чемпіон PFL Super Fights у важкій вазі Френсіс Нганну ставить на перемогу саме Ф'юрі.

«Бій може піти в обидва сторони. Якщо ви запитаєте мене, то я все ще на стороні Ф'юрі. Після першого поєдинку складно віддати перевагу не Усику, але я вважаю, що Тайсон переможе. Може бути як за очками, так і нокаутом», – заявив Нганну.

Віддає перевагу британцю і промоутер Френк Воррен.

«Буде війна. Тайсон прийшов за цим, прийшов забрати титули. Це те, заради чого він прийшов, заради чого багато чим пожертвував. І це те, що, я думаю, станеться», – прогнозує Воррен.

Головний тренер чоловічої збірної України з боксу Дмитро Сосновський вважає, що завдяки перевазі в класі Усик знову переможе.

«Сподіваюся, що Усик з його величезним досвідом вміло реагуватиме на задуми візаві. Не здивуюся, якщо він подбає, аби з допомогою швидких рук та ніг на початку бою захопити ініціативу, вимотати інтенсивністю британця й постарається в заключних раундах перемогти достроково. Хоча, звісно, треба бути в середині команд Усика та Ф'юрі, достеменно знати в якому вони стані, щоб зробити безпомилковий прогноз. Але я вірю, що завдяки перевазі в класі Усик знову переможе, що неабияк сприятиме популяризації українського боксу на міжнародній арені», – вважає тренер.

Чемпіон WBO та IBF у середній вазі Жанібек Алімханули також вірить в перемогу українцяю

«Щасти тобі, брате. Я вірю, що ти нокаутуєш його», – написав боксер.

Ексчемпіон світу Тімоті Бредлі прогнозує перемогу Усика нокаутом.

«Ф'юрі – зіпсований товар. Я думаю, що він це знає. Я ставлю на Усика. Я думаю, що він переможе нокаутом. Ми побачимо більш кращого Ф'юрі, але Усик тренувався і готовий до цього», – наголосив Бредлі.

Колишній чемпіон світу з боксу легендарний Леннокс Льюїс вважає, що Ф'юрі потрібні зміни на ринзі, інакше – він знову програє

«Я не можу бути проти Усика. Олександр довів свою майстерність і все ще є непереможеним. Все залежить від того, хто краще боксуватиме, хто буде розумнішим. Не думаю, що Ф’юрі був розумним у першому бою. Він трохи занадто загрався і дозволив Олександру набрати бали. Усик – складний суперник, він весь час добре рухається, завжди завдає багато ударів, він у чудовій формі, його важко побити. Ф’юрі потрібно діяти правильно в цьому бою. Якщо він не внесе жодних змін, то знову програє бій», – розповів Льюїс.

Кого букмекери вважають фаворитом бою Усик – Ф'юрі

Букмекери віддають перевагу саме українцю Олександру Усику.

Британські букмекерські контори визначили такі котирування. Перемога Усика – 172, нічия – 15.0, перемога Ф'юрі – 2.20.

Дострокова перемога Усика – 3.75, перемога Олександра за очками – 2.75, дострокова перемога Ф'юрі – 4.33, перемога Олександра за очками – 4.00.

Теги: бокс телебачення спорт війна реванш Саудівська Аравія єдиноборства тренер букмекери Леннокс Льюїс Дмитро Сосновський Френк Воррен Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«У США 1970-х виборці протестували, бо їх мобілізували на війну «десь на іншому континенті невідомо за що»»
Справедливий призов – місія нездійсненна? Досвід США
19 грудня, 15:08
У травні при виписці з медзакладу Олексій освідчився коханій
Обоє пережили ампутації. У Києві одружилася пара ветеранів, яка познайомилася на реабілітації
16 грудня, 02:48
Росія та Китай разом протистоять США, тож Пекіну не вигідно, щоб союзник слабшав
Науковець пояснив, чому Китай програє від російсько-української війни
14 грудня, 14:28
Найсильніший санкційний удар, на думку економіста, припав на представників вищої частини середнього класу у РФ
Російський економіст розповів, що допомагає Путіну фінансувати війну проти України
9 грудня, 06:11
До проєкту Sure-AMR долучилися фахівці з Італії, Польщі, Іспанії та Німеччини
Через війну почали з'являтися невиліковні інфекції. Українські вчені знайшли рішення
4 грудня, 12:36
Посол Мельник вважає, що війну можна завершити в 2025 році
Війну в Україні можна завершити 2025 року: відомий дипломат розповів, що для цього потрібно
24 листопада, 19:58
Степан Созанський пройшов навчання в Англії, добре опанував володіння дронами
Мріяв виховувати нове покоління українців. Згадаймо Степана Созанського
24 листопада, 09:00
Експосол Джон Гербст висловився про сина Трампа
Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну
23 листопада, 13:56
В регіоні назріває катастрофічна ситуація
Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву
22 листопада, 03:51

Публікації

Усик – Ф'юрі. Все, що потрібно знати про бій-реванш
Усик – Ф'юрі. Все, що потрібно знати про бій-реванш
Через терни – у Париж. Неймовірні історії українців, які під час війни здобули олімпійські ліцензії
Через терни – у Париж. Неймовірні історії українців, які під час війни здобули олімпійські ліцензії
Чи потрапить збірна України у плей-оф Євро-2024: всі можливі варіанти
Чи потрапить збірна України у плей-оф Євро-2024: всі можливі варіанти
Президент Федерації стронгмену Сергій Конюшок – про спортивний «Тіндер» та реабілітацію ветеранів
Президент Федерації стронгмену Сергій Конюшок – про спортивний «Тіндер» та реабілітацію ветеранів
10 терористів у спортивних костюмах
10 терористів у спортивних костюмах
Ukraine on fire. Чи зніме команда Ротаня другий скальп фаворитів ЄВРО-2023?
Ukraine on fire. Чи зніме команда Ротаня другий скальп фаворитів ЄВРО-2023?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 грудня: ситуація на фронті
59K
Допис відомого економіста після ракетного удару по центру Києва спровокував хвилю обурення
48K
Радник Зеленського пояснив, як зʼявився нецензурний допис про Путіна
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 грудня 2024
23K
Башар Асад отримав черговий удар: цього разу від своєї дружини
13K
Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua