Усик – Ф'юрі. Все, що потрібно знати про бій-реванш

Весь боксерський світ з нетерпінням чекає на другий поєдинок між Усиком та Ф'юрі

Вже сьогодні, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройде грандіозний вечір боксу, під час якого відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBO у суперважкій вазі. Фахівці та прихильник боксу називають майбутню зустріч «боєм тисячоліття».

Коли і де дивитися бій Усик – Ф'юрі в Україні

В Україні транслятором бою Усик – Ф'юрі буде сервіс «Мегого». Для перегляду всього вечору боксу та поєдинку Усик – Ф'юрі українцям необхідно придбати одну з підписок – «Оптимальна», «Максимальна», «Спорт», «MEGOPACK XL». Трансляція буде доступна в підрозділі «Єдиноборства» розділу «Спорт» на каналі «MEGOGO Гонг», а також на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення».

Бій-реванш Усик – Фʼюрі транслюватиме DAZN. Для перегляду поєдинку потрібно мати підписку на сервіс, яка коштує 370 гривень на місяць, а вже потім потрібно придбати PPV за 824 гривні.

Точний час початку бою наразі невідомий. Попередній поєдинок між британцем та українцем, який також відбувся в Саудівській Аравії, розпочався приблизно о 01:30 за київським часом.

Розклад сил перед боєм Усик – Ф'юрі

Під час церемонії зважування Усик показав рекордну для себе вагу – 102,5 кг. Тайсон став майже на 9 кг важчим, ніж перед першим боєм – 127,4 кг.

Нагадаємо, що під час першого бою з Фʼюрі вага українця склала 101,2 кг. Британець тоді важив 118,8 кг.

Під час церемонії зважування Усик показав рекордну для себе вагу – 102,5 кг

Олександр також є нижчим за свого суперника – 191 см проти 206 см. Крім того, українець має менший розмах рук – 198 см проти 216 см. Однак, Усик є більш технічним боксером, який також краще працює ногами. Саме ці фактори дозволили українця здобути перемогу в першому поєдинку.

Прогноз вболівальників та представників боксерського середовища на бій Усик – Ф'юрі

Думки експертів напередодні бою розділилися. Частина з них прогнозує, що Усик вдруге здолає Ф'юрі. Однак, є й такі, які вважають, що британець все ж може перемогти українця.

Чемпіон PFL Super Fights у важкій вазі Френсіс Нганну ставить на перемогу саме Ф'юрі.

«Бій може піти в обидва сторони. Якщо ви запитаєте мене, то я все ще на стороні Ф'юрі. Після першого поєдинку складно віддати перевагу не Усику, але я вважаю, що Тайсон переможе. Може бути як за очками, так і нокаутом», – заявив Нганну.

Віддає перевагу британцю і промоутер Френк Воррен.

«Буде війна. Тайсон прийшов за цим, прийшов забрати титули. Це те, заради чого він прийшов, заради чого багато чим пожертвував. І це те, що, я думаю, станеться», – прогнозує Воррен.

Головний тренер чоловічої збірної України з боксу Дмитро Сосновський вважає, що завдяки перевазі в класі Усик знову переможе.

«Сподіваюся, що Усик з його величезним досвідом вміло реагуватиме на задуми візаві. Не здивуюся, якщо він подбає, аби з допомогою швидких рук та ніг на початку бою захопити ініціативу, вимотати інтенсивністю британця й постарається в заключних раундах перемогти достроково. Хоча, звісно, треба бути в середині команд Усика та Ф'юрі, достеменно знати в якому вони стані, щоб зробити безпомилковий прогноз. Але я вірю, що завдяки перевазі в класі Усик знову переможе, що неабияк сприятиме популяризації українського боксу на міжнародній арені», – вважає тренер.

Чемпіон WBO та IBF у середній вазі Жанібек Алімханули також вірить в перемогу українцяю

«Щасти тобі, брате. Я вірю, що ти нокаутуєш його», – написав боксер.

Ексчемпіон світу Тімоті Бредлі прогнозує перемогу Усика нокаутом.

«Ф'юрі – зіпсований товар. Я думаю, що він це знає. Я ставлю на Усика. Я думаю, що він переможе нокаутом. Ми побачимо більш кращого Ф'юрі, але Усик тренувався і готовий до цього», – наголосив Бредлі.

Колишній чемпіон світу з боксу легендарний Леннокс Льюїс вважає, що Ф'юрі потрібні зміни на ринзі, інакше – він знову програє

«Я не можу бути проти Усика. Олександр довів свою майстерність і все ще є непереможеним. Все залежить від того, хто краще боксуватиме, хто буде розумнішим. Не думаю, що Ф’юрі був розумним у першому бою. Він трохи занадто загрався і дозволив Олександру набрати бали. Усик – складний суперник, він весь час добре рухається, завжди завдає багато ударів, він у чудовій формі, його важко побити. Ф’юрі потрібно діяти правильно в цьому бою. Якщо він не внесе жодних змін, то знову програє бій», – розповів Льюїс.

Кого букмекери вважають фаворитом бою Усик – Ф'юрі

Букмекери віддають перевагу саме українцю Олександру Усику.

Британські букмекерські контори визначили такі котирування. Перемога Усика – 172, нічия – 15.0, перемога Ф'юрі – 2.20.

Дострокова перемога Усика – 3.75, перемога Олександра за очками – 2.75, дострокова перемога Ф'юрі – 4.33, перемога Олександра за очками – 4.00.