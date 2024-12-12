Збірна України з біатлону виграла першу медаль сезону юніорського Кубка IBU

Перший етап проходить в італійському Ріднау

Жіноча збірна України потішила нагородою вже у перший змагальний день юніорського Кубка IBU з біатлону.



Перший етап проходить в італійському Ріднау. У ньому бере участь 11 представників збірної України, серед яких 6 з жіночої команди, а 5 – з чоловічої.

Змагання відкривала індивідуальна гонка й одразу принесла нашій команді медаль. Ірина Шевченко без жодної хиби на вогневих рубежах фінішувала третьою. Її випередили дві представниці Німеччини.

Це перша нагорода України за п'ять років у жіночих особистих гонках на юніорському Кубку IBU. Попереднє досягнення належало Анні Кривонос.

Юніорський кубок IBU. Ріднау, індивідуальна гонка (жінки)

1. Шарлотта Шарллброннер (Німеччина, 0+0+0+0) 38:59.6

2. Аліна Нуссбікер (Німеччина, 0+0+1+0) +25.4

3. Ірина Шевченко (Україна, 0+0+0+0) +50.9

4. Амандін Менгін (Франція, 0+2+0+0) +56.0

5. Астрід Плош (Італія, 0+1+0+0) +1:06.5

6. Лу-Анн Дюпон Балле Бас (Франція, 0+0+0+2) +1:14.8

...

20. Поліна Пуцко (Україна, 0+1+1+1) +3:10.0

25. Аліна Хміль (Україна, 0+2+1+0) +3:42.6

27. Тетяна Тарасюк (Україна, 1+1+0+1) +3:54.9

34. Вікторія Хвостенко (Україна, 0+1+1+2) +4:34.2

48. Валерія Шейгас (Україна, 0+1+1+2) +5:49.6

Нагадаємо, що 21-річний українець Віталій Мандзин претендує на звання найкращого біатлоніста за підсумками першого етапу Кубку світу, що завершився напередодні у фінському Контіолахті.