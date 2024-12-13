ЗСУ відновили позиції під Сватовим, поразка «Динамо», у Харкові «Шахед» влучив у будинок: головне за ніч

«Динамо» програло «Реал Сосьєдаду» й достроково вилетіло з Ліги Європи, ЗСУ на межі оточення в чотирьох селах Донеччини, у Харкові «Шахед» влучив у дах житлового будинку, ЗСУ відновили втрачені позиції під Сватовим, ворог просунувся на Курщині та ще на кількох напрямках, стало відомо, коли Литва допоможе Україні підготувати військових інструкторів, США виділять майже $440 млн допомоги економіці України. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 13 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Стало відомо, коли Литва допоможе Україні підготувати військових інструкторів

Українські інструктори з базової військової підготовки отримають можливість навчатися в Литві у 2025 році. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідну домовленість було досягнуто під час зустрічі заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, з міжнародним радником із професійної військової освіти Литовської Республіки Стасісом Палдунасом.

Зазначається, що перший етап навчання охопить групу з 30 українських інструкторів, які після завершення курсів у Литві зможуть упроваджувати сучасні методики та підходи НАТО в навчальних центрах України.

«Удосконалення військової освіти та бойової підготовки є одним із ключових завдань для Збройних сил України. Ми вдячні партнерам за підтримку, яка дозволяє інтегрувати сучасні стандарти НАТО в нашу систему підготовки», – заявив Мельник.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися перспективи оновлення навчальних програм із бойової стрільби.

Повідомляється, що у 2025 році на базі двох українських навчальних закладів заплановано запуск пілотного проєкту за сприяння НАТО. Проєкт передбачає створення сучасних курсів для інструкторів із бойової стрільби, які відповідатимуть стандартам Альянсу.

«Динамо» програло «Реал Сосьєдаду» й достроково вилетіло з Ліги Європи

Київське «Динамо» програло шостий матч поспіль у Лізі Європи. Цього разу підопічні Олександра Шовковського розгромно поступились «Реал Сосьєдаду» (0:3).

На 19-й хвилині гри Денис Попов сфолив у своєму штрафному майданчику й заробив пенальті. Хоча Георгій Бущан відбив пенальті від Мікеля Оярзабаля, іспанець забив гол на добиванні – 0:1.

Іже за п'ять хвилин кияни вдруге пропустили – після передачі Такефусе Кубо відзначився Шеральдо Бекер, якому допоміг рикошет від захисника «Динамо» Крістіана Біловара – 0:2.

На 33-й хвилині Оярзабаль оформив дубль після передачі Йона Андера Оласагасті прицільно вдаривши у ближній кут воріт Бущана.

Перший тайм кияни завершили з один ударом у площину воріт, водночас як баски провели 19 ударів, з яких 11 – у площину.

У другому таймі головний тренер «Реал Сосьєдаду» зробив ряд замін. Після цього підопічні Олександра Шовковського дещо вирівняти гру, але не зуміли скоротити рахунок.

ЗСУ на межі оточення в чотирьох селах Донеччини – Deep State

Росіяни окупували населений пункт Зоря. Ситуація навколо «Успенівського мішка» на Донеччині погіршується. Про це 12 грудня повідомили аналітики проєкту Deep State.

За даними аналітиків, росіяни просунулись у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю на Донеччині.

Особливу увагу аналітики приділяють ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині «Успенівського мішка». Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.

Також зазначається, що українські військові ведуть активні бої за утримання позицій, але ситуація залишається складною через значну перевагу ворога в живій силі.

За даними аналітиків, відсутність належної координації може призвести до ризику оточення підрозділів Сил оборони України одразу в кількох населених пунктах.

У Харкові «Шахед» влучив у дах житлового будинку

В Індустріальному районі Харкова зафіксовано удар безпілотника по п’ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в Telegram.

За його словами, наразі немає інформації про постраждалих.

«У місті приліт «Шахеда» у житловий будинок в Індустріальному районі. Попередньо – потрапляння у дах пʼятиповерхівки. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ відновили втрачені позиції під Сватовим, ворог просунувся на Курщині та ще на кількох напрямках

Українські війська відновили втрачені позиції під Сватовим, російські війська просунулися в Курській області та напрямках Часів Яр, Покровськ і Курахове. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно просунулися до головного українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися до східного берега річки Псел на північний захід від Плехового та на південний схід від Куриловки (обидва на південь від Суджі) і відвоювали Плехово. Міністерство оборони Росії заявило 12 грудня, що російські війська також відбили Дар'їно та Новоіванівку (обидва на південний схід від Коренево). Російські мілблогери стверджували, що російські війська також просувалися на схід від Новоіванівки, у напрямку Свердликово (північний захід від Суджі), до лісистих масивів біля Малої Локні (на північ від Суджі) і Мартинівки (на північний схід від Суджі), а також на південь від Гуєво (на південь від Суджі). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російський блогер стверджував, що повільне просування російських військ до Гуєво вказує на те, що російські сили, ймовірно, також будуть намагатися швидко повернути Суджу. 12 грудня російські війська продовжили наступальні дії в районі Мартинівки та в лісосмугах поблизу Свердликова та Новоіванівки.

Відбудова та сільське господарство. США виділять майже $440 млн допомоги економіці України

США виділяють Україні щонайменше чотири пакети економічної допомоги для підтримки сільського господарства, транспортної сфери, спільних проєктів уряду і Світового банку, а також на професійну підготовку громадян. Загальна сума допомоги – $437,7 млн. Про це повідомив в.о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України та заступник держсекретаря з питань управління і ресурсів Річард Верма.

Зазначається, що $74,7 млн спрямують на підтримку українського агросектору, «щоб українські фермери та переробники могли відігравати більшу роль у відновленні економіки України». Ще $223 млн – на відновлення транспортної інфраструктури та логістики.

Також, за словами заступника держсекретаря, США виділять $35 млн до Трастового фонду відновлення України, що допоможе налагодити співпрацю між державним і приватним сектором у процесі відбудови.

Крім того, $105 млн передбачено для навчання українців, які працюватимуть у сферах реконструкції та промисловості.

Мінсоцполітики повідомило, скільки українців повернулися на окуповані території

Близько 1 тис. громадян повернулися на тимчасово окуповані території. Станом на 2 грудня в Україні було офіційно зареєстровано майже 5 млн переселенців. Про це Мінсоцполітики повідомило у відповідь на запит «Радіо Свобода».

«Станом на 02.12.2023 було зареєстровано 4,9 мільйона ВПО. Тобто за рік відбулося зменшення кількості ВПО на 250 тисяч осіб. Згідно даними електронних систем Мінсоцполітики, станом на 01.11.2024 до попереднього місця проживання повернулося загалом 29 тисяч осіб (близько 7,7% від загальної кількості тих, хто знявся з обліку)», – йдеться в коментарі міністерства.

У Мінсоцполітики пояснили, що з 29 тисяч осіб на тимчасово окуповані території повернулася одна тисяча, натомість більшість – на «умовно безпечні території», а ще частина – на території, де тривають бойові дії.

«До цієї кількості входять українці, які поверталися до будь-якого з регіонів країни, зокрема, й тих, які вважаються умовно безпечними (наприклад, Київщина, Житомирщина, Чернігівщина тощо). З цих 29 тисяч: одна тисяча – повернулись на ТОТ; 18,9 тисячі – на умовно безпечні території; 9 тисяч – території можливих бойових дій», – пояснили у відомстві.

Стало відомо, коли Макрон призначить нового премʼєра Франції

Президент Франції Еммануель Макрон призначить нового прем'єр-міністра країни у п'ятницю, 13 грудня. Раніше повідомлялося, що він планує зробити це 12 грудня. Про це повідомив BFMTV.

В офісі Макрона оголосили, що нового прем'єра буде призначено вранці 13 грудня.

«Пресреліз про призначення прем'єр-міністра буде опублікований завтра вранці», – йдеться у повідомленні.